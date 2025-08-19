La vivienda, en máximos históricos

El precio de la vivienda en Pontevedra está alcanzando máximos históricos. Portales inmobiliarios de referencia como Fotocasa, con registros que alcanzan ya los 20 años, sitúan el coste medio de los pisos en 2.504 euros por metro cuadrado, a menos de 50 euros del récord, pero sobre el terreno las inmobiliarias trasladan a FARO que «nunca hemos tenido precios tan caros».

«Totalmente, estamos en récord», explica Ibán Castro, de la inmobiliaria Boa Vila, «en el centro la demanda es total, pero también barrios como Monte Porreiro o concellos limítrofes como Marín y Poio, antes poco demandados, han visto duplicados los precios».

Dependiendo del perfil de cliente, la demanda se orienta hacia un tipo u otro de vivienda. Los inversores se decantan por pisos y apartamentos de 1 o 2 habitaciones, mientras que los que buscan un uso residencial demandan por encima de las tres habitaciones.

«Mucha inversión es para destinar los pisos para alquiler, pero la mayoría los solicita para residir ellos, son sobre todo parejas y familias», indica en este punto el profesional.

La presión es un efecto que también constata Natalia Orbán desde Pontehábitat. «En 20 años en esta profesión nunca había visto estos precios», reconoce. Y es que si de media los precios se sitúan en los 2.504, en algunas zonas esa cifra se ve notablemente superada.

«Pontevedra es un caso especial», refiere la experta en este punto, «es muy pequeña y se llega a todos lados en pocos minutos, pero en calles próximas a Peregrina o la zona comercial de Benito Corbal los precios se sitúan fácilmente en los 3.000 euros metro cuadrado».

Barrios como Monte Porreiro, y concellos como Marín y Poio, antes menos demandados, han visto duplicados los precios

Sus clientes también demandan mayoritariamente viviendas de uso residencial, «con un mínimo de 3 habitaciones e, idealmente, de 4, con plaza de garaje, trastero e imprescindible el ascensor», detalla la profesional. En general, Natalia Orban constata que el presupuesto medio que manejan se sitúa entre los 300.000 y 400.000 euros.

En caso de que el comprador pueda permitirse viviendas exclusivas y nuevas promociones, con extras como aerotermia individual, domótica para la automatización inteligente o eficiencia energética clase A, el presupuesto requerido para hacerse con un piso sencillamente se dispara. En estos momentos comprar un ático a estrenar en Cobián Roffignac de 88 metros de superficie y dos habitaciones supone un desembolso de 4.602 euros por metro cuadrado: un total de 405.000 euros, a los que habrá que sumar 37.000 si se adquiere plaza de garaje.

Al alcance de muy pocos está otro ático de 250 metros cuadrados, en el mismo edificio de nueva promoción, cuyo precio se sitúa en 785.000 euros, a los que también habría que añadir la referida cifra por la plaza de aparcamiento.

Natalia Orbán, de Pontehábitat, constata que el presupuesto medio que manejan los demandantes se sitúa entre los 300.000 y 400.000 euros

Otro perfil de cliente es el inversor, que también en el caso de Pontehábitat supone un porcentaje menor en comparación con los que compran para vivienda propia. En este caso se decantan por «viviendas pequeñas, que tienen un precio menor y mayor rentabilidad», indica Natalia Orbán.

Los mayores trámites que exigen las rehabilitaciones en el centro histórico motivan que una parte de la demanda de pisos de estos inversores se oriente a otras zonas de la ciudad, como calles situadas en el Camino de Santiago, Lérez o las inmediaciones de Pasarón. En general, buscan estas viviendas para destinarlas a alquileres de larga estancia, mientras que los pisos turísticos tienen que cumplir más requisitos. El Concello solo los autoriza si la totalidad del edificio se destina uso turístico, si es unifamiliar o si esos albergues y apartamentos temporales están habilitados en los bajos o en la primera planta.

Este bum inmobiliario también se percibe en Fincas Carro, cuyos profesionales verifican sobre el terreno el sensible incremento de precios, «tanto en la venta como en el alquiler, todo sube». Y es que las dificultades para adquirir la vivienda motivan que buena parte de las parejas y familias opten por arrendar.

Esta alternativa tampoco está esquiva precisamente los elevados costes. Fincas Carro señala que «un alquiler de dos habitaciones supone en estos momentos fácilmente desembolsar alrededor de 750 euros mesuales o por encima de esa cifra».