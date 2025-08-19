Tres colegios de Poio con comedor escolar sirvieron unos 4.800 menús en tres meses
REDACCIÓN
El Concello de Poio destinó durante el último curso escolar cerca de 30.000 euros en ayudas económicas dirigidas a reducir el coste de los comedores escolares y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Precisamente, esta semana se aprobarán las últimas ayudas del curso, concretamente a la Anpa del CEIP Isidora Riestra, relativas a los meses de abril, mayo y junio. En este caso, durante estos últimos tres meses sirvieron 922 comidas entre 28 niños. Ya están aprobadas y abonadas las ayudas para las Anpas de Chancelas y de Lourido. En el primer caso, entre abril y junio sirvieron 1.842 comidas a un total de 84 niños y en el CEIP de Lourido, 2.057 comidas para 63 alumnos. Esto supone un total de 4.821 menús a 175 niños, a una media de 1.600 al mes. El pago se hace cada trimestre directamente a las Anpas, que la repercuten en el precio que cobran la cada familia por el uso de este servicio, bien sea a través de días sueltos o de manera continuada.
