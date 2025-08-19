Un tercio del turismo de Sanxenxo escoge apartamentos para alojarse

Un tercio de los turistas que acudieron a Sanxenxo en el mes de julio optaron por los apartamentos para alojarse. La estadística no incluye a aquellos visitantes que disponen de segunda residencia en el municipio. Según los datos recogidos en las oficinas de información, el porcentaje de personas que aún utiliza los hoteles es el dominante, más del 46%, pro crecen los apartamentos, hasta un 32%. Los cámpings superaron en julio el 6% de los que acudieron a estas oficina y la pensión completa el balance. El período de estancia más numeroso entre los visitantes fue de tres a seis días seguido del de siete a diez jornadas.

El Concello de Sanxenxo indicó ayer que el 63% de los turistas que acudieron a las oficinas de turismo durante el mes de julio visitaban Sanxenxo por primera vez. Es un dato lógico, ya que en su primera visita al municipio suelen acudir a este tipo de servicios, menos necesarios entre los que repiten.

Durante el pasado mes, los puntos informativos de Sanxenxo y Portonovo recibieron a 1.734 personas. La mayor parte de las personas que visitaron las oficinas de Sanxenxo y Portonovo eran procedentes del territorio nacional (89%). En este caso, lidera el ranking Madrid, Castilla León, País Vasco, y Galicia. En cuanto a visitantes extranjeros, las oficinas registran hasta 14 nacionalidades diferentes, pero Portugal, Francia y Alemania encabezan el listado.

En cuanto a la media de edad del turista que elige Sanxenxo para pasar sus vacaciones, un poco más del 49 % tienen entre 35 y 60 años, los mayores de 60 suponen un 23%, sumando los menores y la franja entre 18 y 35 años sobrepasan el 27%.

Por su parte, el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS) ya había señalado que «el mes de julio ha tenido para el sector turístico un comportamiento similar al de los años precedentes en lo que se refiere a las pernoctaciones en hoteles, pensiones, apartamentos turístico y cámpings, con una media de ocupación del 73,27%, frente al 72,77% que se había registrado en 2024».

Se observa «un crecimiento significativo en la ocupación de los cámpings, hasta situarse en el 75%. También aumentó la ocupación de los hoteles de cuatro estrellas, que llegó al 83,73% de media. En el caso de los hoteles de tres estrellas, la ocupación media fue del 73,35%».

Los hoteles de dos estrellas tuvieron una ocupación media de un 70,14%, algo inferior a la de 2024; los de una estrella y pensiones llegaron al 64,81%, prácticamente lo mismo que el año anterior; y los apartamentos turísticos estuvieron ocupados en un 72,60%, un porcentaje menor que en la temporada pasada».

Los principales cambios detectados por los profesionales consultados se refieren a la duración de las estancias, que fue significativamente menor. Aumentaron las personas que permanecen en el municipio entre dos y tres días. También se ha detectado un descenso en el nivel de consumo en el destino de los visitantes, que han medido más los gastos que en las temporadas precedentes. La consulta también confirmó la tendencia hacia una mayor dificultad de los establecimientos para encontrar personal con el nivel de formación y experiencia necesarios.