Reciben fondos europeos 17 planes públicos y privados con el Galp del sector pesquero Ría de Pontevedra

El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (Galp) Ría de Pontevedra ha aprobado un total de 17 proyectos públicos y privados en la convocatoria de ayudas 2025, financiada por la Consellería do Mar y el Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura. En conjunto, estas iniciativas cuentan con una financiación pública de 1.087.844,41 euros.

El mayor número se concentra en Sanxenxo, con cinco iniciativa, con propuestas para facilitar la accesibilidad a los deportes náuticos hasta de diversificación ligados a la economía azul. Por ejemplo, el Concello de Sanxenxo dotará de un nuevo acceso peatonal a la playa de Silgar. En Marín fueron aprobados tres proyectos que combinan la dimensión empresarial y pública. Entre ellos destaca el de O Percebeiro, con el que se mejorarán los procesos de elaboración y se pondrá en marcha una nueva red de distribución local ‘ECO’. También se financiaron otras propuestas orientadas a la adquisición de equipos de refrigeración para productos del mar y al acondicionamiento del acceso a la playa de Mogor, esta última promovida por el Concello de Marín.

Por su parte, en Bueu, también con tres proyectos beneficiarios, las ayudas permitirán impulsar actuaciones de eficiencia energética y culturales ligadas al mar, como el proyecto creativo del ilustrador Luis Davila, colaborador de FARO, además de otras orientadas a la mejora de la comercialización de los productos marineros como es la de la Cofradía de Pescadores de Bueu.

En Poio, las ayudas apoyarán dos iniciativas promovidas por el Concello, centradas en el análisis de la realidad del marisqueo en la ría y en la promoción del patrimonio marinero, así como un proyecto empresarial. Respecto a Pontevedra resultaron aprobados dos proyectos. Uno es del Concello, que recibirá apoyo para desarrollar la campaña ‘Merca sostible e con traza’ y, con el otro, la Cofradía de Pescadores de Lourizán incorporará un equipo de visión nocturna para vigilar los bancos marisqueros y las instalaciones de la cofradía.

Finalmente, en Meaño se financió la iniciativa municipal, el Río Chanca Fest, para impulsar el consumo de los productos del mar entre la juventud.

El Galp destaca que se trata de «un conjunto de iniciativas diversas, desde mejoras productivas en empresas pesqueras y acuícolas, proyectos sociales de inclusión, propuestas culturales, hasta acciones promovidas por concellos y cofradías que buscan dinamizar la ría. Todas estas actuaciones están alineadas con los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2023-2027, que apuesta por la innovación, la creación de empleo, la diversificación económica y la puesta en valor del patrimonio marinero»

La presidenta del Galp Ría de Pontevedra, María del Carmen Vázquez Nores, patrona mayor de la Cofradía de Lourizán, destacó que «los proyectos muestran el compromiso de las empresas, de las cofradías, de los clubes náuticos, de concellos y entidades sociales con un futuro sostenible para nuestra ría, en el que el mar continúa a ser motor del progreso económico y la cohesión social».