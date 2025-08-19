Ramallo: «La Festa Corsaria de este año ha sido sin duda la más multitudinaria»

La Festa Corsaria que celebró Marín el fin de semana o tiene un balance «plenamente satisfactorio». Así lo expresó el alcaldesa, María Ramallo, que sostiene que esta cita, que se celebra desde 2012, «está en el mejor punto posible». Con muchos establecimientos de hostelería implicados, a través de la ampliación de terrazas y un récord total de mesas de particulares autorizadas para comidas y cenas, Ramallo tiene claro que «la de este año ha sido sin duda la edición más multitudinaria».

«Ya el viernes hubo una mayor participación de la que nos esperábamos, pero es que el sábado, Marín estaba lleno, con una climatología ideal que también acompañó. Hubo un ambiente fantástico durante todo el día y sobre todo una gran participación tanto de colectivos de Marín como de grupos de personas que se juntan y hacen un enorme trabajo de decoración y de indumentaria que mantiene viva y hace crecer el alma de la fiesta», añadió la regidora.

Por otro lado, Ramallo quiso agradecer la labor tanto de la plantilla de la Policía Local, «con la que hicimos una ampliación para reforzar la presencia de agentes» y a la Policía Nacional. «Teníamos muy coordinado el trabajo gracias al Plan de Seguridad que elaboramos para la fiesta y que por suerte funcionó perfectamente, en una jornada y una noche sin mayores incidentes y tranquila a pesar de la enorme afluencia de gente».