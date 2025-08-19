"Conseguimos que los pontevedreses y los que nos visitan sean felices" Miguel Anxo Lores acerca de la temporada de verano

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores realizó este pasado martes un balance de las Fiestas de la Peregrina y la temporada estival en la ciudad de Pontevedra.

Con más de 300 actividades y millares de personas visitantes, este verano se ha consolidado como uno para el recuerdo para la Boa Vila. Según palabras del alcalde, Pontevedra ha llegado a un pleno en ocupación hotelera y experimenta un aumento en su dinamismo económico-sobre todo en materia de oferta gastronómica con una elevación de los estándares de calidad-. “Conseguimos que los pontevedreses y los que nos visitan sean felices durante estos meses de verano” aseguró Lores.

Además, aprovechó para recalcar la importancia de la apuesta por la música gallega, mencionando el concierto de The Rapants. “Era un grupo que cuando se unió a la cartelera de fiestas no estaba teniendo la tirada que se demostró en las fiestas de la Peregrina, y eso quiere decir que hay una apuesta por la música de aquí” afirmó Lores.

Lores aprovechó para recalcar el papel de la programación de descentralización del Concello, con iniciativas como FestiXeve o Urbana Monte Porreiro

A la espera de las actividades que cierren la temporada veraniega y permitan hacer un balance completo- La Feira Franca, el Río Verbena Fest o la Festa do Demo- el alcalde asegura que este verano ha sido “espectacular”.