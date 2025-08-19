Paloma San Basilio presenta su novela «Uxoa» en Sanxenxo

Numerosos lectores hicieron cola a las puertas de la Librería Nós para participar en la firma de libros protagonizada por la cantante, actriz y escritora Paloma San Basilio, que firmó ejemplares de su novela Uxoa, el secreto del valle.

Este ciclo de encuentros literarios continuará hoy a partir de las 20 con la presentación de la obra El caso Salgueiro, en la que Óscar Reboiras, la nueva promesa del thriller gallego, novela la investigación de una joven periodista a raíz del hallazgo unos cadáveres en la Serra do Xurés.