Organizan en Marín un torneo benéfico de pádel

La Asociación Masga organiza el cuarto torneo benéfico PádelxDuchenne, que se celebrará el 13 de septiembre en el Colegio SEI San Narciso de Marín. El torneo agrupa niveles de juego muy diversos y los fondos recaudados ser destinan a la Duchenne Parent Project España, organización que lucha contra la distrofia muscular de Duchenne.