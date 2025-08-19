Novo Montecelo tendrá modernas lavacuñas

La Xunta licita por cerca de 330.000 euros el suministro e instalación de lavacuñas termodesinfectadoras con destino al hospital Novo Montecelo, en su fase final de ejecución. El procedimiento responde a la necesidad de mejorar con estos equipos los servicios de atención sanitaria tanto en las unidades de hospitalización, ambulatorias y asistenciales.

