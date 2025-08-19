Jóvenes de Poio se van de campamento... digital

Diecisiete niños y adolescentes de Poio entre 9 y 17 años tienen la posibilidad de disfrutar este verano de un campamento en Combarro, pero es cibernético. La actividad se celebra durante toda esta semana en el Aula Cemit de Combarro y se centra en introducir a las nuevas generaciones en competencias digitales clave para su desarrollo personal, académico y futuro personal.

Los contenidos que se impartirán están divididos según franjas de edad garantizando el aprendizaje individual adaptado para cada uno de los participantes.

La iniciativa es impulsada por la Fundación de Cibervoluntarios, dentro del Programa de Competencias Digitales para la Infancia y está financiado por los Fondos Next Generation de la Unión Europea.