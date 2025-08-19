Un incendio afecta al menos a tres hectáreas en A Lama

A Lama registró ayer el primer incendio de la actual ola de fuegos forestales que afecta a Galicia, sobre todo en Ourense, si bien se detectó y combatió con rapidez, lo que evitó su propagación. Se inició sobre las 18,3o horas y se daba por estabilizado sobre las ocho de la tarde, según fuentes de la Consellería de Medio Rural. Una estimación provisional apunta a que resultaron afectadas unas tres hectáreas, a la espera de su total extinción.

En los trabajos para combatir el fuego intervinieron dos agentes, tres brigadas, tres motobombas, una pala y dos aviones.