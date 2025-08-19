Identifican a 3 septuagenarios por robo de ropa en la feria de Baltar

La Policía Local identificó ayer a dos mujeres, de 76 y 71 años, y un hombre de 74, de Cáceres y Badajoz.por hurtar varias prendas de ropa en el mercadillo de Baltar. Se trata La actuación policial se realizó en el marco de las campañas de control de seguridad en los mercadillos. Una persona que se encontraba realizando compras en el lugar fue la encargada de dar la voz de alarma a la Policía Local. Los agentes pidieron al hombre, que acompañaba a las dos mujeres que abriese el carro de la compra y fue cuando encontraron en el interior una camiseta, un pantalón de lino, dos vaqueros y una cazadora, prendas de las que no supieron explicar su origen.