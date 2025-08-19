A Ferrería, o mellor campo da festa
Danzantes con anos de experiencia e outros que se animaron a aprender nas últimas semanas, de todas as idades e profesións, sumáronse onte a Aquí báilase! Tratouse dunha nova actividade que serviu de animado complemento ao final da intensa «semana grande» de Pontevedra.
S. R.
A praza da Ferrería transformouse onte no maior torreiro de Galicia da man e os pés dos numerosos danzantes que participaron en Aquí báilase!, una nova actividade de promoción do baile tradicional que serviu de colofón á «semana grande» das festas.
Se principiou o pasado día 8 con Aquí cántase!, una actividade de promoción do canto tradicional na que participaron ducias de voces, neste 2025 despediuse con esta proposta que convocou a bailaríns de distintos puntos da comarca,
O Concello de Pontevedra e a Asociación Cultural Trépia impulsaron esta iniciativa, á que estaban convidados bailaríns -con e sin experiencia- de toda Galicia. Coa idea de que os interesados se familiarizasen coas danzas, celebraronse obradoiros de iniciación dende fai semanas, encontros que se desenvolveron no local da Asociación de Veciños O Burgo, o Centro Social do Gorgullón e o Mercado de Abastos.
Recoñecidos profesores como Carla Cecilia Riquelme, Cecilia Pastoriza e Álvaro Carballo encabezaron estes talleres onde se ensinaron pasos básicos, puntos e movementos para que nenos e maiores tivesen oportunidade de sumarse á festa.
Os músicos da Asociación Trépia foron os encargados da banda sonora do encontro. Coas súas gaitas, pandeiretas etc marcaron o ritmo das muiñeiras, o baile máis popular de Galicia, as xotas, cunha estructura semellante pero un ritmo máis rápido, ou bailes agarrados, servindo de acompañamento nesta cita pensada para promover o baile galego.
Rematado o baile colectivo, o encontro propuxo aos asistentes disfrutar da música de Traspés, que coronou a tarde de festa.
Deste xeito concluiron dez intensos días nos que sucederon actuacións musicais para públicos diversos, actividades de animación de rúa, espectáculos de monicreques e circenses e propostas para os máis cativos da casa.
Con todo, as propostas non rematan, xa que os vindeiros días 22 e 23 celebrarse o Río Verbena no Recinto Feiral, un festival de pago con artistas como Loquillo, Coque Mlla, Pignoise , Nil Moliner, Andrés Suárez ou Efecto Pasillo.
Outra proposta, neste caso totalmente gratuita como a maioría das máis de 300 actividades do verán da Boa Vila, será o vindeiro día 23 a Festa do Demo, no que de novo os principais convidados serán os nenos, que se enfrentarán ás tratadas e burlas do Demo.
