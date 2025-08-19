Educación y sanidad, nichos de empleo con un 34% más de trabajadores en una década

Al margen de los trabajadores públicos, incluidas las Fuerzas Armadas, que no suelen entrar en las estadísticas de la Seguridad Social, trabajar en el comercio o la hostelería aún es el empleo más habitual en la ciudad de Pontevedra. Supone el 25% de las afiliaciones a la Seguridad Social, según los últimos datos oficiales del Instituto Galego de Estatística (IGE), correspondientes a junio de este año. Pero estos dos sectores registran desde hace años un lento pero paulatino descenso. En 2024 suponían el 26% de todas las afiliaciones, mientras que hace una década eran el 28%.

El relevo parece que viene desde otras dos actividades, la educativa y la sanitaria, en el sector privado. Puestos como auxiliares de enfermería, enfermeros de cuidados generales, fisioterapeutas, psicólogos, profesores de informática o de idiomas, docente con competencias digitales o educadores de niños son cada vez más habituales, con especial incidencia en la especialidad geriátrica, con un bum de residencias de la tercera edad en el municipio.

Según los datos del IGE, el número de afiliados en la actualidad es de más de 6.300, casi 4.000 de ellos en actividades sanitarias y de servicios sociales. Supone el 19% del empleo local. El 2024 eran poco más de 6.100 y hace una década eran apenas 4.700, 3.300 en el apartado sanitario. Esto supone un aumento del 34% en los últimos diez años, un crecimiento que contrasta con el estancamiento de otros sectores o con crecimientos muy leves.

La afiliación señalada por el IGE, que se refiere únicamente a los trabajadores residentes en el municipio (no incluye a los vecinos de otros concellos que trabajan en Pontevedra) mantiene el sector servicios en casi el 82% de todo el empleo. En este apartado entran el comercio y la hostelería, pero también la sanidad y la educación. Por su parte, alrededor de un 9% corresponde a la industria, con unos 2.800 pontevedreses afiliados a la Seguridad Social, y algo más de 2.200 corresponden a la construcción. El sector primario (agricultura, pesca y ganadería) apenas llega al 2%, con 537 afiliados en junio pasado.

Según los últimos datos oficiales del IGE referidos al PIB de los diferentes municipios y las correspondientes áreas de influencia, en la de la capital de las Rías Baixas el panorama es bien claro: el funcionariado, seguido del ámbito financiero, el comercio y la hostelería son los que la mueven.

De los 2.729 millones de euros del PIB de la comarca, entendida esta por los 14 municipios que la conforman, encabezados por Pontevedra, 1.977 millones corresponden al sector servicios. Es el 72%. Dentro de este sector, la mayor cifra es la que se deriva de la educación, sanidad y otros servicios públicos, con 908 millones de euros. En este caso sí se incluye el sector público.

También destacan los más de 620 millones de euros de actividades de información, financieras, inmobiliarias y profesionales, a las que siguen los 447 millones derivados del comercio, el transporte y la hostelería.

Aunque la construcción experimenta desde hace unos años una recuperación notable, aunque quedan lejos quedan los años de bonanza ya que esta actividad, según este informe del IGE, solamente supone poco más del 8% del PIB del conjunto de la comarca, con 227 millones de euros.

El resto de sectores ofrecen porcentajes mucho menores. Así, el de la industria extractiva y pesada tiene un peso de un 3,79% en el producto interior bruto comarcal, con 103 millones de euros. Esta cifra se reparte con 59 millones en la fabricación de material de transporte y grandes reparaciones industriales; 25 millones de metalurgia y productos metálicos, electrónicos, eléctricos y maquinaria; seis millones para las industrias extractivas y la fabricación de otros productos minerales no metálicos, y los once millones de euros restantes para otro tipo de industria.

En cuanto a la industria agroalimentaria, aporta cerca de 55 millones y medio de euros al PIB del área de influencia de Pontevedra, mientras que el sector de la madera, el papel y los muebles, cerca de 47 millones de euros.

Completan el listado del producto interior bruto comarcal los 41 millones de euros que suponen la energía, el suministro de agua y la gestión de residuos y los 32 relativos al sector primario, el de menor peso de todos.

El informe del Instituto Galego de Estatística también incluye el PIB por habitante a nivel municipal. En el caso de la ciudad de Pontevedra, es de 25.109 euros. En cuanto al PIB local, en cifras absolutas, de los más de 2.000 millones de euros del PIB de la ciudad, cerca de 1.600 corresponden a los servicios, más de 177 millones a la construcción y alrededor de 136 a la industria. Por su parte, el sector primario aporta 6,3 millones de euros. La construcción en este caso es la que más sube, un 15%, mientras la industria cae un 45%.

En las seis grandes ciudades gallegas restantes la tendencia es muy similar a la de la urbe del Lérez, siempre con el sector servicios a la cabeza en todas ellas. Donde más es en Ferrol, ya que supone el 81,4% de la aportación del total del PIB local. Le siguen la capital gallega, Santiago de Compostela, donde los servicios suman el 80,6% del PIB, y A Coruña, con un 80%. Al nivel de Pontevedra se encuentra Lugo, donde también los servicios representan el 76% y muy cerca se encuentra Ourense, con el 77%. En Vigo los servicios suponen el porcentaje más bajo de las siete grandes ciudades de la comunidad autónoma, con un 68,4%.

Récord de afiliaciones de extranjeros al rozar el 6% de todas las altas de la Seguridad Social

Del total de pontevedreses afiliados a la Seguridad Social en junio pasado, cerca del 6% corresponde a extranjeros, con unos 1.800, de los que 950 son hombres y 850 mujeres, aproximadamente. Esta cifra es la más alta de la serie histórica, después de duplicarse en la última década. En junio de 2016 eran unos 800 extranjeros dados de alta. Ahora son mil más.A finales de 2024 los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos al censo anual, las personas procedentes de otros países representan el 5,44% de la población total. Es decir, son 4.528 de 83.106. El año anterior eran un 5,14%: 4.044 de 82.592. Son más mujeres extranjeras que hombres las que viven en la ciudad, una tendencia que se repite.

Es decir, que mientras hay 2.137 hombres procedentes de otros países en el municipio, son 2.391 mujeres. El año anterior 2023 eran 1.857 y 2.187, respectivamente.La población de la comarca se ha incrementado en el último año en cerca de medio millar de personas, impulsada, básicamente, por el municipio capitalino y el de Poio, que son los que más aumento han experimentado en las cifras oficiales. Según los datos del INE, los catorce concellos que conforman la comarca suman 188.613 habitantes, frente a los 188. 156 que se registraban el año anterior.