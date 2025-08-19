Cien militares de la Brilat ya están desplegados en zonas afectadas por los incendios
Realizan tareas de apoyo en Pobra de Trives (Ourense) y Quiroga (Lugo)
REDACCIÓN
Pontevedra
La Brilat de Pontevedra ya ha desplegado más de 100 militares en las localidades de Pobra de Trives (Ourense) y Quiroga (Lugo) con motivo de los incendios que asolan a Galicia. Los soldados pontevedreses trabajan en tareas de presencia, vigilancia, disuasión, apoyo a la población civil afectada y limpieza del perímetro de las poblaciones que puedan verse comprometidas por la amenaza del fuego con mini máquinas y medios de apoyo a la extinción.
De este modo, se refuerza la presencia de la Brilat en las zonas afectadas, de igual modo que, en el marco de la Operación «Centinela Gallego 2025», efectivos del Tercio Norte de la Armada ha desplegado tres patrullas más de vigilancia en la zona de Arbo.
