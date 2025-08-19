Caos para pagar y barreras levantadas en el parking de la plaza de Barcelos

Un fallo en el sistema de pago mediante las máquinas instaladas en el recinto obligó en la mañana de ayer a los usuarios del aparcamiento subterráneo de la plaza de Barcelos a abonar las tarifas correspondientes en la caja central, de forma manual, lo que provocó largas colas de clientes puesto que solo había, en principio, una persona para atenderlos, según las quejas de varios de los afectados. También señalan que tuvieron que aguardar más de 20 minutos para alcanzar la cabina.

El caos llegó a tal extremo que se optó finalmente por levantar las barreras de salida para despejar el atasco, con lo que algunos clientes salieron sin pagar. Los que sí abonaron la tarifa, después de una larga espera en la cola, se quejaron de que ese tiempo añadido, que llegó a más de veinte minutos, según indicaban, también se les cobró.