Campo Lameiro acoge este domingo el Festival de Arte Rupestre "Laeros"

Con la intención de fomentar una actividad turística diversificada por el territorio y un estilo diferenciado y auténtico, este domingo se celebra en Campo Lameiro la cuarta edición del Festival de Arte Rupestre "Laeros".

La cita se organiza alrededor de la tradicional comida rupestre, a manos de la Asociación Costillar A Estaca de San Clemente, donde se podrá disfrutar de un asado de costillar en grupos de diez a veinte personas. Asimismo, el programa ofrece también talleres y muestras en vivo de agricultura, cocina, fundición y metalurgia en la Edad de Bronce, así como actividades de recreación de la vida cotidiana.

Por otro lado, el cartel se completa con varios recorridos por el parque arqueológico, actuaciones musicales y un concurso en el que los participantes deberán retratar una escena de la época.

Presentación de la cuarta edición del Festival de Arte Rupestre en Campo Lameiro / FdV

Estas iniciativas ponen en valor el potencial turístico del patrimonio arqueológico gallego, pues según Xosé Merelles, el director de Turismo de Galicia, el parque de Campo Lameiro es "uno de los principales exponentes de arte rupestre de la comunidad". De esta forma, estos proyectos que ofrecen experiencias únicas y auténticas "contribuyen a seguir fortaleciendo la provincia de Pontevedra como el destino cada vez más escogido por los visitantes a Galicia".

El festival está organizado por el Ayuntamiento de Campo Lameiro en colaboración con el Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre (PAAR).