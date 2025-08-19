Camilo se sube hoy al escenario de Costa Feira

Tras su gira por Latinoamérica, el cantante colombiano Camilo viaja a España con motivo de su gira «Nuestro lugar feliz tour», pensada «específicamente para la tribu de España».

El autor de varios éxitos como «Tattoo», «Vida de rico» o «Favorito», actúa hoy en el festival Costa Feira de Sanxenxo en la que hasta la fecha es su única actuación en Galicia de la gira.

El artista afirma que el concierto «está diseñado para generar emociones muy específicas en el público español» y que «la actuación está llena de sorpresas».

El colombiano, ganador de seis premios Latin Grammy, es una de las estrellas internacionales de la música en español. Más de medio millón de espectadores ha disfrutado de sus conciertos en España en los últimos años.

El artista presentó su cuatro álbum, «Cuatro», a finales del pasado mes de mayo. Camilo define este último disco como «una exploración de sonidos de Latinoamérica, con ritmos que nunca había hecho antes, mientras que sigue cargando con la honestidad de toda la obra anterior».

Durante el concierto, el cantante interpretará tanto sus canciones más reconocidas, como temas de su último álbum.