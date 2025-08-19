Caldas estima que 80.000 personas se dieron cita en todos sus actos festivos

El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña, hace un balance «apoteósico» de las fiestas de la localidad y calcula que «el medio centenar de actos organizados por el Concello, principalmente los conciertos y las verbenas, reunieron alrededor de 80.000 personas».

Fariña destacó que la participación fue «masiva en todas y cada una de las citas propuestas a cualquier hora del día, desde el pregón y la Feira Tradicional hasta los fuegos de artificio» recuerda que «ante la previsible avalancha de público el Concello tuvo que cambiar su decisión inicial de hacer los conciertos en el patio del Colegio de la Encarnación, llevándolos a la Carballeira, donde había una mayor capacidad. La decisión del traslado, cuidando al máximo la protección del espacio natural, fue totalmente correcta porque llenamos hasta la bandera», señala, recordando que en breve se iniciará la rehabilitación integral del jardín y la carballeira.

La elección de artistas para los conciertos y de las orquestas para las verbenas «también fue un acierto pleno», según el responsable municipal, ya que Guadi Galego, la Banda Municipal, Ortiga, Loita Amada y Dakidarría junto con Panorama, Combo Dominicano, Gran Parada, Ardores, Dr. Slump Banda, América de Vigo y la discoteca móvil ‘Euphoria’ «sirvieron para atender todos los gustos musicales y para atraer no solo gente de la comarca, sino también de fuera». El edil agradeció el trabajo que realizaron todos los que participaron en la organización de los festejos, desde «tanto trabajadores municipales, equipo técnico, cuerpos y fuerzas de seguridad y Protección Civil, al personal de limpieza, y el tejido social y empresarial».