El Bádminton Ravachol se refuerza en Alemania
El Bádminton Ravachol anunció ayer el fichaje de dos nuevas piezas, ambas procedentes de Alemania. Se trata de Patrick y Franziska Volkmann para su equipo de División de Honor. El primero es «un especialista en dobles de primer nivel», según el club mientras que la jugadora es «una especialista en dobles con un recorrido internacional brillante».
