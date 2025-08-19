Ayudas a los clubes para comprar vehículos

La Diputación de Pontevedra cierra mañana miércoles el plazo de las ayudas DepoVan para la adquisición o adaptación de vehículos por parte de clubes deportivos. Las subvenciones, dotadas con 300.000 euros, buscan facilitar los desplazamientos, especialmente de las personas con discapacidad, a sus entrenamientos o competiciones.

