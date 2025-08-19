Adiós a las fiestas con disparidad de opiniones

Las fiestas de la Peregrina finalizaron ayer con el «Día do neno». Un sondeo entre los bares de la zona y los empresarios de las atracciones sobre el balance de estas festividades muestra opiniones y valoraciones bastante diferentes.

Los coches de choque nunca faltan. | R. V.

Entre los propietarios de las atracciones, hay quien comenta que la feria ha ido «genial durante toda la semana, sobre todo en comparación con el año pasado, que no estuvo libre de problemas técnicos»; y quien califica la temporada de floja: «Desde la pandemia notamos una bajada importante de la que parece que no nos vamos a recuperar». Varios feriantes señalan que las atracciones son negocios familiares de varias generaciones y expresan su preocupación ante un panorama complicado. «El problema es que nosotros cada año deberíamos recaudar más y que la subida de los gastos fuera paralela a la de los ingresos, pero ahora es al revés, menos ingresos y más gastos», indica el dueño de uno de los «scalextric».

El «Día do neno» pone punto final a las atracciones en la Alameda. / Rafa Vázquez

A su vez, la responsable de unas camas elásticas, pese a señalar su alegría ante la buena recaudación y la normalización de la venta de entradas, similar a antes de la pandemia en su caso, aprovecha para denunciar las tasas e impuestos «brutales» a las que se someten. «Somos tres autónomos y todos los empleados están asegurados. La gente se queja de los precios, pero si supiera lo que tenemos que pagar... La culpa es de los ayuntamientos: si nos suben las tasas, nosotros tenemos que subir el precio de las fichas porque, si no, no nos sale rentable», exclama.

Varios niños en una de las atracciones. | Rafa Vázquez

Por otro lado, la mayoría destaca que el día con más gente fue ayer, debido a la reducción de los precios. «Aún así, las fiestas son once días y no es suficiente con uno bueno», indica un feriante.

Los intentos de «pescar» el premio. | Rafa Vázquez

Con relación a la hostelería sucede lo mismo. Para unos hosteleros, «el consumo ya no es igual y la inflación no ayuda», observando un «bajón terrible», ya que aunque hubo bastante gente que acudió a las fiestas, esta no invirtió demasiado en el ocio en los bares. En cambio, otros están muy contentos con sus beneficios, indicando que tuvieron que contratar a más personal y aumentar el horario de apertura.

En mayor o menor medida, todos coinciden en que las fiestas son favorables para sus negocios, destacando una mayor afluencia de gente en los días de conciertos, fines de semana y corridas de toros.