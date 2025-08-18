El puente festivo disparó la atención de urgencias en el CHOP y el centro de salud de A Parda: 500 casos al día

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés hizo este lunes balance de la actividad en sus servicios de urgencias, tanto en Atención Primaria como en los hospitales, durante el fin de semana más festivo del año, el del puente de la Asunción. Es un periodo donde las fiestas se suceden por toda la comarca, con el final de la semana grande de la Peregrina en Pontevedra, la Festa Corsaria de Marín, la Fiesta del Agua de Vilagarcía, citas patronales en Portonovo, Caldas, Ponte Caldelas o Cuntis, por ejemplo. Y en paralelo a este intenso calendario, las atenciones urgentes en los centros de salud y hospitales también se dispararon.

En toda el área sanitaria se atendieron entre el jueves 14 y el domingo 17 hasta 5.148 urgencias, 1.700 al día, un 38% más que en los dos fines de semana anteriores. En el caso del centro de salud de A Parda se pasó de una media de 500 casos a los 669 de los tres últimos días, y en el CHOP (Montecelo y Hospital Provincial) se llegó a 1.177. Por tanto, en Pontevedra se atendieron en la sanidad pública de jueves a domingo 1.846 urgencias, a una media de 502 cada día, un 8% de aumento, ya que se incluye en la estadística hospitalaria un cuarto día, el jueves.

Según los datos oficiales del Sergas, en este puente festivo de agosto, los nueve Puntos de Atención Continuada (PAC) del área sanitaria prestaron un total de 3.380 asistencias. De ese global de actividad de urgencias extrahospitalarias, en el PAC de A Parda en Pontevedra se atendieron a 669 pacientes las jornadas coincidentes con el puente festivo y las celebraciones patronales de la Virgen Peregrina.

Asimismo, durante los festejos de la Fiesta del Agua de Vilagarcía de Arousa, el área asumió en el Punto de Atención Continuada de esta localidad entre el pasado jueves 14 y el domingo 17 un total de 667 urgencias, en O Grove 292 y en el PAC de Cambados 412 asistencias urgentes.

En las urgencias extrahospitalarias del centro de salud de Baltar en Sanxenxo se asumieron en este pasada puente festivo de agosto 515 asistencias; el PAC de Bueu atendió 184 urgencias, el de Caldas de Reis 293, Marín atendió 280 y el PAC de Terra de Montes 68 asistencias.

En lo que se refiere a las urgencias hospitalarias, el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés atendió durante los pasados jueves 14, viernes 15, sábado 16 y el domingo 17 de agosto un total de 1.768 urgencias, 1.177 urgencias en el Complejo Hospitalario de Pontevedra y 591 en el Hospital Público del Salnés en Vilagarcía.