Pontevedra, urbe gallega con peor balance de obra municipal: la licitación cae un 95%

El año 2025 no parece el más propicio para las empresas de construcción a la hora de trabajar para el Concello. En el primer semestre de este ejercicio, la administración local apenas ha licitado obras por importe de 472.000 euros, con un descenso del 95% con respecto al mismo periodo de 2024, lo que convierte a Pontevedra en la urbe gallega con peor balance, según el «informe de licitación en Galicia» entre enero y junio que publica periódicamente la Federación Gallega de la Construcción.

Este informe revela que Pontevedra ha licitado hasta ahora la mitad que Ourense (casi 900.000 euros) y tres veces menos que Lugo, que llegó a 1,6. Muy lejos están Santiago (6,2 millones licitados), Ferrol (más de 12,7), Vigo, por encima de los 16,5, y A Coruña, que roza los 17,5.

Pero además, Pontevedra se ha visto superada hasta ahora por otros 29 municipios de la provincia, entre ellos Poio, con más de tres millones, Sanxenxo, que llegó a casi 2,6 en el primer semestre, y Marín, con 1,4 millones. Incluso Campo Lameiro (520.000 euros) y A Lama (561.000) han activado este año más obra pública que la capital. En la Plataforma de Contratación del Concello se puede comprobar que las principales licitaciones corresponden a obras de escaso calado global, como pavimentaciones en Cerponzóns, una zona de juegos en la Praza das Regas o la mejora de la iluminación en la Illa das Esculturas y las Marismas de Alba. Justo al final del pasado año, y por tanto fuera de este balance del primer semestre de 2025, se licitaron obras con más presupuesto, como el acondicionamiento de la pasarela sobre el tren en Doce de Novembro, o vinculadas al nuevo campo de fútbol de Salcedo.

Desde hace semanas se está a la espera de que se licite una de las obras «estrella» del Concello, la regeneración del río de Os Gafos en Campolongo, para destapar su cauce subterráneo en el barrio. Son más de 4,6 millones de euros. Por su parte, se acaba de anunciar el proceso para contratar por 6,4 millones el futuro pabellón de Monte Porreiro, mientras que está en obras desde hace nos meses otro proyecto destacado del Concello, el parque urbano de A Parda, que será el más grande de la ciudad y que ronda los cinco millones.

El informe de la Federación Gallega de la Construcción también incluye la activación de obra pública por parte de la Autoridad Portuaria, que fue en el primer semestre de 2,5 millones, un 25% más que en el mismo periodo de 2024. Triplica al Puerto de Vilagarcía y supera al de A Coruña, pero está muy lejos de los 6,6 millones de Ferrol y, sobre todo, de los 63 de Vigo.

Entre las obras de mayor presupuesto licitadas entre enero y junio en Pontevedra y su entorno, el documento de la Federación cita una nueva fase para el saneamiento de la ría de Pontevedra con un deposito de retención en A Seca (Poio) y la futura depuradora de Barro, ambas a cargo de Augas de Galicia, y que suman unos 6,6 millones de euros, así como un plan de asfaltados en varias carreteras autonómicas, entre ellas la PO-542 O Pino-Bora, por 2,3 millones.

También hace referencia a obras de la empresa estatal Acuaes para el saneamiento de la orilla norte de la ría en Sanxenxo, por 1,1 millones, y los más de ocho millones de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios para remodelar la prisión de A Lama.

La reforma de la PO-308 en A Barca arranca en septiembre

El informe de la Federación Gallega de la Construcción incluye entre las principales obras licitadas en el primer semestre del año la reforma de unos 400 metros de la carretera PO-308 entre A Barca y Casal de Ferreirós, a cargo del Concello de Poio por más de 1,7 millones, aportados en su mayor parte por la Xunta.Ya existe una propuesta de adjudicación a la empresa Covsa y el Concello ya anunciado que las obras comenzarán justo después del paso por Poio de la Vuelta Ciclista a España, el martes 9 de septiembre. Durará un año y obliga a establecer desvíos, sobre todo por los viales de A Caeira.

Así se establece en el Plan Básico de Tráfico asociada a la licitación de las obras, que tiene. la intención de «mantener la funcionalidad de la PO-308 durante las obras, garantizar la seguridad del trafico motorizado, ciclista y peatonal, minimizar el impacto sobre el tejido comercial y residencial de la zona, facilitar el acceso de vehículos de emergencia y coordinar desvíos con la Policía Local y servicios municipales.

Estos desvíos se planifican para dejar un único sentido de la circulación durante buena parte de los trabajos, lo que obliga a desviar el tráfico de «subida por la Rúa José Pernas Peña (desde A Barca hacia A Caeira), girar en la glorieta superior hacia la PO-310 y bajar hasta enlazar con la de Casal de Ferreirós para recuperar la PO-308». Este recorrido está previsto para el tráfico ligero, ya que los camiones deberán transitar obligatoriamente por el acceso norte de Poio y la carretera de Vilagarcía, la PO-531.El proyecto fue pactado entre el Concello de Poio y la Xunta, que aporta buena parte de la financiación, y contempla la «reordenación y optimización del espacio público de la vía, con la delimitación clara del uso y funciones de las distintas zonas: renovación del firme de la calzada, pavimentación de aceras, aparcamientos y calzada con los carriles proyectados», según se apunta en el proyecto.Se humanizará el espacio con zonas ajardinadas y mobiliario urbano «potenciando así los desplazamientos a pie, transformando la imagen de una de las entradas principales de Poio y del núcleo urbano de San Salvador. Además, se reservarán zonas de carga y descarga y plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida».Incluye también la reposición de servicios básicos de saneamiento, abastecimiento y pluviales, señalizaciones horizontales y verticales y canalizaciones subterráneas para telefonía y electricidad que sustituyan los actuales tendidos aéreos.