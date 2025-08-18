Pontevedra, oasis para olvidar unos días el desierto

La Boa Vila acoge un año más durante la temporada estival a los niños refugiados procedentes del pueblo saharaui y esta mañana tres de estos menores fueron recibidos por el alcalde Miguel Fernández Lores en la Casa Consistorial de la plaza de España.

Desde el año 1991, la Asociación Gallega en Solidaridad con el Pueblo Saharauí (Sogaps) colabora con el Frente Polisario y otras asociaciones de apoyo al pueblo refugiado del desierto en la iniciativa «Vacaciones en Paz».

Esta propuesta se enfoca en ofrecer a los niños procedentes de los campamentos Tinduf en Argelia un verano en la comunidad gallega. Este programa de acogida humanitaria permite que los niños puedan alejarse durante los meses estivales de las altas temperaturas que caracterizan a estos campamentos y de la zona afectada por una situación política no resuelta.

Este año tres de los cuatro niños que se alojan en Pontevedra, de un total de 305 que fueron acogidos en toda Galicia, acudieron al acto de bienvenida municipal donde el alcalde les preguntó acerca de su experiencia en la comunidad este verano.

Un niño y dos niñas fueron los protagonistas de esta jornada de inclusión. Dos de ellos ya habían acudido durante cuatro veranos anteriores a esta iniciativa mientras que uno vive esta experiencia de acogida por primera vez. Los pequeños embajadores del Sáhara estacaron que lo que más les gusta de estar en la ciudad pontevedresa es «ir a las playas y nadar en las piscinas». Además de, por supuesto, vivir las fiestas que caracterizan a la ciudad de la que los niños que repiten experiencia ya tienen muy buenos recuerdos. «Mi fiesta favorita es la Feira Franca» aseguró una de las niñas.

Los protagonistas de este gesto altruista son las familias de acogida de los niños, que acudieron de igual modo al acto. Las familias implicadas que acudieron aseguran estar muy felices de colaborar en esta iniciativa año tras año. «Estas iniciativas ayudan mucho al pueblo saharaui pero necesitamos que los políticos en general hagan más, muchos usan su apoyo hacia el pueblo como arma de propaganda pero a la hora de verdad podrían hacer más» asegura Rosa García, una de las madres más veteranas en esta iniciativa, ya que lleva 21 años colaborando en este programa de acogida.

Las familias solidarias también recalcaron la necesidad del aumento de colaboración. «Necesitamos que más gente se ofrezca para acoger a estos niños durante unos meses, muchos se tienen que quedar allí porque no hay familias suficientes» aseguraba una de las madres.

Durante el acto, Lores aprovechó para mostrar su apoyo con el pueblo saharui, asegurando que «esta encantado de que los niños vengan aquí cada año».