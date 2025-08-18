Poio clausura su festival Ondas de Salitre en Raxó
REDACCIÓN
Poio
El festival Ondas de Salitre cerró su edición con un balance muy positivo, al reunir a cientos de personas que se acercaron a Raxó durante el fin de semana para disfrutar de la música en directo. Los conciertos de Luar na Lubre, referencia del folk gallego, y de la banda Gin Toni’s, con versiones del mejor del pop-rock español desde los años 80, fueron un éxito de público durante el puente festivo, según destaca el Concello de Poio.
La próxima cita musical en Poio es la Festa do Mar de Combarro, con la presencia de Coti y Natalia el sábado día 30 a las 22.30 horas, después del concierto del día anterior de la banda madrileña Miss Caffeina en la Praza da Chousa.
