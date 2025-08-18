Una pancarta denuncia el abandono de la calle Altamira

La Asociación de Vecinos Altamira - San Antoniño ha colocado una gran pancarta en el barrio donde puede leerse “Altamira existe, mellora xa!”, que busca visibilizar “la falta de avances en la mejora de esta zona menos atendida del centro de la ciudad, una mejora que el barrio lleva años reclamando al Concello”, indican los responsables de la iniciativa.

Éstos señalan que “el problema más importante es el retraso en el proyecto de mejora del espacio público del barrio, que incluye la calle Altamira, la parte alta de la calle Vilar Ponte, una acera en la calle San Antoniño y las escaleras de conexión”.

Este proyecto supondría, añaden, la dignificación, mejora y equiparación de esta zona con el resto de la ciudad.

El Concello prometió en la asamblea vecinal empezar a redactar el proyecto tras el verano de 2024, pero la licitación no se publicó hasta marzo de este año y el contrato aún no se ha adjudicado al estudio ganador.

La asociación vecinal urge adjudicar la redacción del proyecto, ya que este deberá continuar su tramitación y licitación para la ejecución de las obras.

Otro retraso incomprensible, critican las mismas fuentes, es el de la delimitación de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida en la calle San Antoniño. “Esta fue una medida paliativa comprometida por el Concello en la asamblea vecinal, tras la polémica por la retirada del aparcamiento en la actuación provisional de la calle Vilar Ponte”. La señal de aparcamiento vertical está “colocada y cubierta desde enero”, lamentan los vecinos, pero las plazas aún no están pintadas de azul y, por lo tanto, no pueden ser utilizadas.

“El hecho de que, con la Copa Mundial Multideporte en junio y los conciertos, se priorizara la pintura de otras calles cercanas y el aparcamiento para estos eventos, sin cumplir con los compromisos con el vecindario de la zona, relegado así a un segundo plano, aumenta la sensación de abandono y la necesidad de destacar que el barrio existe y que es la vecinanza la que hace la ciudad”.

Con todo, el mayor retraso al que señalan los vecinos es el de la solución para las escaleras al final de la calle Altamira, principal conexión entre Fernando Olmedo y San Antoniño, que se encuentran en “un estado lamentable y con gran inseguridad”. En este caso, “a pesar de la buena voluntad de los propietarios, incluso entregando documentos, el Ayuntamiento necesita encontrar la manera de articular una solución para mejorar esta conexión fundamental entre la parte baja y alta del barrio”, destacan los afectados.