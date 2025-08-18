Nanín y Lérez, las zonas de baño con peor calificación sanitaria en 2024, sí aprueban en este verano

El Concello de Bueu acaba de cerrar al baño la playa de Banda do Río por un episodio de contaminación detectado por la Consellería de Sanidade, que desde que comienza el verano realiza análisis periódicos para certificar la calidad de las aguas. En el caso de la comarca de Pontevedra son 53 los arenales y zonas de baño que se controlan este verano, casi todas sin ningún resultado anómalo en junio y julio y la primera semana de agosto. Las únicas excepciones son Raxó, en Poio, que tuvo un episodio contaminante el pasado 7 de julio, y A Lama, en el río Verdugo, con otro el 21 del mes pasado, pero ya está solventados.

Llama la atención de forma especial el caso de las dos playas que arrancaban esta temporada con la peor calificación sanitaria, una nota de «insuficiente» por episodios de contaminación en el pasado. Son la de Nanín en Sanxenxo, y la del Lérez, en Pontevedra. Son los resultados de 2024 los que dictan la nota para este año. Con la calificación actual es obligatorio avisar a los usuarios con un cartel que diga que «no se recomienda» el baño. En el caso de Nanín, además, acumulaba ya varios años de prohibición, como ocurre ahora con otra de Sanxenxo, la de A Carabuxeira.

Tanto Nanín como Lérez han sido sometidas hasta ahora a siete análisis de sus aguas y hasta el momento ninguno de ellos ha ofrecidos resultados anómalos. Esto no significa que el próximo verano vayan a mejorar su nota, ya que se necesita una evolución positiva de varios ejercicios, pero sí indican una mejora general en su estado, en especial en el caso de Nanín, donde el Concello aspira a eliminar todos los vertidos.

Los análisis sanitarios comenzaron a mediados de mayo y en ese primer control sí aparecieron problemas en ocho playas, pero en todos los casos quedaron resueltos. Fue en los de Ponte Sampaio en Pontevedra, en los de Areas Esquerda, Panadeira y Pragueira en Sanxenxo y en Covelo, Fontemaior, O Laño y Ouriceira en Poio, lo que obligó a realizar un segundo control dos días después. En este caso ya se habían solventado las anomalías salvo en Areas, que requirió un tercer muestreo. Pero todos los análisis realizados desde entonces, hace cas tres meses, resultaron favorables en su totalidad, salvo los citados casos de Raxó y A Lama,

El 90% de las playas analizadas (47) iniciaron al verano con una nota de «excelente». Otras tres están en «buena» situación y en dos más se desaconseja el baño: Lérez y Nanín en Sanxenxo. El informe que cataloga la calidad de las aguas para todo el año 2025 se basa en los resultados de los análisis de todo el verano de 2024, uno de los criterios para solicitar una bandera azul. Y los resultados certifican que 47 de las 53 áreas analizadas muestran una calificación de «excelente», a la que asciende este año la de Padrón, en Poio. En otras tres, la nota es «buena», las de Pozo Negro, en el río Almofrei en Cerdedo-Cotobade, la playa de Loira en Marín y la de Raxó en Poio.

El censo de aguas de baño de este año establece análisis en 22 playas de Sanxenxo, otras 14 en Poio, cinco en Marín, otras cinco en Cerdedo-Cotobade, tres en Vilaboa, dos en Pontevedra, una en A Lama y otra en Ponte Caldelas. El agua es analizada en el Laboratorio de Saúde Pública de Galicia en busca especialmente de dos parámetros microbiológicos que son los estreptococos y las E-coli.

En Pontevedra la playa de Ponte Sampaio mantiene una temporada más la máxima nota. En Poio conservan la calificación de excelente doce. En cuanto a Sanxenxo son 20 y en Marín se conserva la calidad excelente en Aguete, Mogor, Portocelo y O Santo. En cuanto a las zonas de baño continentales, Cerdedo-Cotobade tiene cuatro puntos «excelentes» y lo mismo ocurre con la playa fluvial del Verdugo en A Lama, al igual que la de A Calzada en Ponte Caldelas. Ya en la ría de Vigo, en el municipio de Vilaboa, las tres zonas de baño analizadas por la Xunta también obtienen la máxima nota.