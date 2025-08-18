Identificados tres septuagenarios por robo de ropa en el mercadillo de Baltar

La Policía Local identificó en la mañana de este lunes a tres personas por hurtar varias prendas de ropa en el mercadillo de Baltar. Se trata de dos mujeres, de 76 y 71 años, y un hombre de 74, procedentes de Cáceres y Badajoz, en Ecxtremadura. La actuación policial se realizó en el marco de las campañas de control de seguridad en los mercadillos. Una persona que se encontraba realizando compras en el lugar fue la encargada de dar la voz de alarma a la Policía Local.

Los agentes pidieron al hombre, que acompañaba a las dos mujeres que abriese el carro de la compra y fue cuando encontraron en el interior una camiseta, un pantalón de lino, dos vaqueros y una cazadora, prendas de las que no supieron explicar su origen y reconocieron habían sustraído de los puestos., según explicó el Concello.

La Policía Local intervino la mercancía sustraída a la espera de que aparezcan sus legítimos propietarios y se remitirán las correspondientes diligencias al juzgado de guardia.