El festival Río Verbena Fest coge el relevo, con dos días de música en el exterior del recinto ferial

Loquillo, Nil Moliner, Xoel López o Álvaro de Luna son algunos de los artistas que se citan los próximos días 22 y 23 de agosto, viernes sábado, en la cuarta edición del festival Río Verbena Fest. Esta cita coge así el relevo de la oferta musical de la semana grande de la Peregrina, que concluye hoy.

El Festival, que fusiona voces reconocidas con nuevas propuestas, se celebrará en la explanada exterior del Pazo de la Cultura-Recinto Ferial. Los abonos para los dos días se pusieron a la venta con un precio de 68 euros, mientras que la entrada individual del viernes se vendía a 43 euros y la del sábado a 33. Los niños menores de 12 años podían comprar sus entradas por 12 euros. Además, aquellos que cuenten con el Bono Cultural este año tienen la posibilidad de usarlo para adquirir sus entradas.

El festival que se celebra en la ciudad por cuarto año consecutivo, reunirá a representantes de gran variedad de géneros: rock, indie, pop, urbano, rap. Desde Loquillo a Efecto Pasillo pasando por Xoel López, el Río Verbena promete ser un festival para todos los gustos.

El viernes, desde las 18.00 horas es el turno de Loquillo, Coque Malla, Xoel López, Andrés Suárez, Pignoise, Efecto Pasillo, Guateque Big Band, Terapia de grupo y Orzán. El sábado la música comienza a las 17.30 horas y sobre el escenario estarán Álvaro de Luna, Nil Moliner, Carlos Sadness, Carla Lourdes, Dj Sergio el Indio, YSY A, Malmö 040, Taïn, Mamasunción y Javier Lago.

Tras esta propuesta musical, las dos últimas citas de las fiestas de verano serán la Festa do Demo, el sábado 23, y la Feira Franca, que los días 5 y 6 de septiembre alcanza su 24 edición.