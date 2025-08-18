Emoción y nervios en el primer día de los 128 nuevos alumnos de la Escuela Naval

No tendrán la exposición mediática de la promoción que se incorporó el pasado año, cuando entre ellos figuraba la princesa Leonor, pero la emoción y los nervios de todos ellos es siempre la misma. La Escuela Naval Militar recibió este lunes a sus 128 nuevos alumnos, que durante cinco años se formarán para ser oficiales de la Armada. Fueron recibidos por la banda de música y los mandos que se encargarán de su formación y después fueron saludados por el comandante director, Tomás Clavijo, que también se estrenaba en esta ceremonia tras su toma de posesión el pasado 22 de julio.

Los aspirantes ya tuvieron que formar. | R. V.

Los abrazos y llantos con los familiares y amigos fueron una constante hasta que los 128 aspirantes quedaron formados tras la puerta Carlos I de la Escuela, en la plaza de España de Marín. En principio estaban inscritos 163 alumnos, pero 35 de ellos no se presentaron, un índice de «bajas» del 20%. En total son 128, diez de ellos mujeres.

Escenas de emoción entre las familias. | R. V.

Según recuerda la propia Escuela, en la mayoría de los casos, los aspirantes provienen de la vida civil, sin experiencia militar previa. «En apenas unas semanas deben adaptarse a un nuevo estilo de vida, el castrense, que regirá su conducta a partir de ahora, por lo que hasta el 31 de agosto inician una fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar con una duración de 14 días, fundamental para que dicha transición se lleve a cabo de una manera gradual y eficiente».

Los aspirantes optan a los títulos del cuerpo general, de infantería de marina, de intendencia, de ingenieros de la escala de oficiales y de ingenieros de la escala técnica de oficiales.