El Día do Neno marca hoy la despedida de las atracciones y tómbolas de la Alameda

Una «semana de once días» llega hoy a su fin con los últimos flecos de la programación festiva. Las atracciones instaladas en la Alameda y en la calle Reina Victoria celebran el habitual Día do Neno que marca el final de la semana grande de la Peregrina, en una jornada donde también el baile tiene su protagonismo con ‘Aquí Báilase’.

A las 19.00 horas se celebra un taller de bailes tradicionales en la plaza de A Ferrería y a las 21.00 el mismo escenario acoge la actuación de la agrupación Traspés. A las 19.30 hay pasacalles por el centro urbano. El broche final a la semana grande llega a las 22.30 horas con Los 40 Sessions en la plaza de España.