Denunciado por utilizar la tarjeta de movilidad reducida de su padre fallecido
REDACCIÓN
La Policía Local localizó el pasado 10 de agosto a un conductor que hacía un uso fraudulento de la tarjeta de movilidad reducida. Los agentes pudieron comprobar, al identificar vehículo y conductor, que la tarjeta exhibida no estaba a su nombre. El infractor les indicó a los agentes que la tarjeta está a nombre del padre, pero que ya había fallecido, por lo que reconoció su uso inadecuado. Se procedió a presentar una denuncia administrativa y a intervenir a y con la tarjeta
La Policía Local recuerda que por este tipo de acciones se pueden llegar a instruir diligencias penales, tal y como está recogido en el artículo 400 bis del Código penal, que regula el uso de documentos auténticos por quien no está legitimado para ello. Por su parte, el Concello rechaza este tipo de «actos incívicos» y mantendrá la persecución del uso fraudulento de estas tarjetas.
