La delicatesen de la «semana grande»

La carne de toros procedente de las primeras corridas, celebradas el pasado fin de semana, se agotó en horas. «No me queda nada», resume Begoña Laya, al frente de la carnicería del Mercado de Abastos que comercializa en exclusiva esta exquisitez.

Se reconoce «desbordada» por la demanda. «Ha sido un éxito rotundo, con muchísimas reservas», y los pedidos continúan a un ritmo excelente para los victorinos. «Ya están prácticamente cerrados», señala la profesional, que empezará a vender esta carne «a partir del próximo miércoles o el jueves, una vez que se realicen las analíticas» y se compruebe que es plenamente apta para su comercialización.

En su puesto seguía recibiendo el pasado sábado pedidos, de modo que a partir de esta semana «se venderá todo lo que quede, que no será mucho porque como uno de los toros fue indultado, todavía se dispone de menos material».

La carne de los toros lidiados en Pontevedra se vende en esta carnicería del Mercado desde hace años. «Solamente la comercializo yo y tiene que cumplir esos tres requisitos», señala Begoña Laya, «que los toros hayan formado parte de la feria taurina de esta ciudad y que esas reses hayan muerto en la plaza».

Ese último es un factor, el estrés de la lidia, implicado en el sabor de la carne. Con la tensión y la rapidez del rigor mortis se vuelve más dura y oscura, ya que ve incrementado su PH. Como resultado, exige un tipo de cocinado preciso y más intenso.

Begoña Laya comercializa en exclusiva la carne de toros lidiados en Pontevedra desde su carnicería del Mercado. / Rafa Vázquez

Es esta cuidada elaboración la que valoran los clientes del asador O Muelle, de los pocos restaurantes y bares de Pontevedra que ofrecen este producto y donde en estas fechas también se multiplican las reservas de grupos de amigos y familias.

Susana Pazos Loureiro es la segunda generación su familia al frente de los fogones de O Muelle y prepara este plato «siguiendo una receta que ya hacía mi madre, hace muchos años», explica. Se trata de un guiso que exige «muchas horas» de elaboración.

Tras comprar la carne, la deja varias horas en agua con limón y romero «para que desangre. Después hago el guiso, al que hecho pimiento, tomate, mucha cebolla» y especias como orégano y laurel. Se añade un ingrediente secreto que, como la receta, también heredó de su madre, Dolores Loureiro, que durante cuarenta años fue la cocinera de O Muelle. Al igual que otro componente que no puede faltar en el plato: el cariño al cocinar.

La propuesta cuenta con «una gran demanda», explica la hostelera, «le gusta a mucha gente, que desde que se anuncia la feria viene preguntando cuándo vamos a tener la carne de toro», toda una delicatesen de la que disfrutar en la «semana grande».