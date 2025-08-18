Se adjudica la reparación del complejo deportivo de Pontillón, que estará en obras desde octubre

El complejo deportivo del Pontillón do Castro y del campo de regatas del embalse, en Verducido, estará en obras desde octubre y durante cinco meses, según las previsiones de la Xunta, que destina algo más de 700.000 euros para reparar las deficiencias existentes en el recinto, como las filtraciones detectadas en las fachadas de los edificios. Las obras las ejecutará, si no hay sorpresas, la empresa Ogmios, única que optó al concurso y que acaba de ser propuesta para la adjudicación.

El centro David Cal, está compuesto de dos edificios para oficinas y gimnasio y zonas exteriores de uso deportivo y las obras incluyen la sustitución de las fachadas existentes y el montaje de unas nuevas en el edificio de oficinas y diversas actuaciones en las zonas exteriores de uso deportivo. Además, se montará una nueva tarima y nuevas pasarelas de acceso a los pantalanes.

Inaugurado en 2007, Verducido es uno de los dos satélites del Centro Galego de Tecnificación Deportiva junto con el Centro Galego de Vela de Vilagarcía. La instalación es de titularidad autonómica y está gestionada por la Federación Galega de Piragüismo que recibe, a través de un convenio de colaboración, una asignación anual para la gestión que ha llegado a los 140.000 euros en este 2025.

Además, con estos 700.000 euros, la inversión de la Xunta de Galicia en Verducido en obras y equipamientos asciende a los 2,2 millones de euros desde 2012.