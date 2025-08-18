Adiós a la «discoteca» urbana
Iván Ferreiro, León Benavente, lSerafín Zubiri y la Banda de Música de Pontevedra ambientan la jornada final
S. R.
Dos actuaciones en una, las de Iván Ferreiro y el grupo de indie rock León Benavente en el escenario de la plaza de España, y el concierto de Serafín Zubiri y la Banda de Música de Pontevedra pusieron ayer el colofón musical a once días de intensa actividad festiva en honor a la Virgen Peregrina.
Tras la intensa noche protagonizada el sábado por el grupo G-5, el antiguo líder de Los Piratas volvió a la Boa Vila tras el concierto de la semana grande de 2019, mientras que la banda capitaneada por Abraham Boba debutó ante los espectadores de la ciudad, que disfrutaron de dos de las mejores propuestas de indie del momento.
La otra propuesta musical de la jornada también fue una colaboración, en este caso del cantante, compositor y pianista Serafín Zubiri, todo un veterano de la escena y que ha representado a España en dos ocasiones en el Festival de Eurovisión, con la Banda de Música de Pontevedra.
A estas actuaciones se sumaron durante toda la jornada pasacalles, hasta una medianoche coronada por los fuegos de artificio.
- La rotura de una barandilla lleva a precintar temporalmente una de las atracciones de las fiestas de Pontevedra
- Vilaboa tiene un nuevo balcón sobre la ría de Vigo: el Mirador do Cabalo
- Se expone el plan de Ence para usar en su planta agua de la depuradora de Praceres
- Los corsarios conquistan Marín
- Los vecinos denuncian que los altercados de los gorrillas se agravan: «Va a haber una desgracia»
- El Concello de Pontevedra ya alerta del «riesgo de suministro de agua a la población»
- Color y ambiente en la batalla de flores
- La Brilat de Pontevedra refuerza su despliegue contra los incendios forestales