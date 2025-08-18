Adiós a la «discoteca» urbana

Dos actuaciones en una, las de Iván Ferreiro y el grupo de indie rock León Benavente en el escenario de la plaza de España, y el concierto de Serafín Zubiri y la Banda de Música de Pontevedra pusieron ayer el colofón musical a once días de intensa actividad festiva en honor a la Virgen Peregrina.

Iván Ferreiro. | Rafa Vázquez

Tras la intensa noche protagonizada el sábado por el grupo G-5, el antiguo líder de Los Piratas volvió a la Boa Vila tras el concierto de la semana grande de 2019, mientras que la banda capitaneada por Abraham Boba debutó ante los espectadores de la ciudad, que disfrutaron de dos de las mejores propuestas de indie del momento.

Agustín Zubiri. | Rafa Vázquez

La otra propuesta musical de la jornada también fue una colaboración, en este caso del cantante, compositor y pianista Serafín Zubiri, todo un veterano de la escena y que ha representado a España en dos ocasiones en el Festival de Eurovisión, con la Banda de Música de Pontevedra.

A estas actuaciones se sumaron durante toda la jornada pasacalles, hasta una medianoche coronada por los fuegos de artificio.