Los vecinos denuncian que los altercados de los gorrillas se agravan: «Va a haber una desgracia»

Los vecinos y comerciantes de la plaza de Galicia y su entorno, en Campolongo expresan su cansancio y afirman no poder más ante los diferentes altercados provocados por los gorrillas y aparcacoches en la zona, que «cada vez son peores». Lo cierto es que esta situación lleva tiempo denunciándose, pero parece ir a más con el tiempo, que en vez de calmar las aguas, añade gravedad al asunto. Las molestias causadas por estas personas a la gente de la zona próxima a la plaza Galicia son diversas y, además, frecuentes, según denuncian los afectados. Al margen de las discusiones y peleas entre ellos, se quejan de que hacen sus necesidades en la calle o portales y se encaran con los vecinos.

Uno de los portales vallados para impedir el acceso de los sintecho / Gustavo Santos

Muchas son las llamadas que reciben la Policía Local y Nacional para intentar solucionar el problema, pero sin éxito ni previsiones de ello en un futuro próximo, tal y como temen los residentes.

«Faltan al respeto, insultan y amenazan. Estamos cansados de llamar a la policía, pero solo habla con ellos. Como mucho, si es grave, detiene a alguno, pero al día siguiente ya está de vuelta por aquí otra vez, no aporta ninguna solución. Además, los de Cruz Roja les traen comida y eso hace que cada vez vengan más y se instalen aquí», indica una vecina

Un portal vallado para evitar que se concentren en él . | G. S.

Estas personas callejeras se sitúan en los aparcamientos de Campolongo para «ayudar» a aparcar a los conductores. Como agradecimiento, esperan recibir de ellos una compensación económica y, en caso de no ser así, a menudo les rayan los vehículos. Además, se sitúan en los alrededores de la plaza de Galicia, donde hacen sus necesidades en cualquier lugar, incluso en los bancos de la explanada, donde se sientan a consumir y a beber cerveza dejando su basura y las latas tiradas por el suelo. Algunos incluso pernoctan allí y varias comunidades han colocado verjas para impedir el uso de sus portales.

Uno de los propietario de uno de los edificios de la zona, comenta que el pasado domingo iba a ir con su familia a la fiesta, pero «el plan se vio cancelado porque varios de ellos estaban manteniendo relaciones en el portal» una práctica que, según dice, se está volviendo habitual. «Es muy desagradable ir paseando con tus hijos y que vean esas actitudes», añade.

Sin embargo, esto no es lo más grave, ya que, tal y como cuenta una trabajadora, van al supermercado y amenazan a la gente «con cortarles el cuello y sacarles un puñal», como fue el caso de una empleada embarazada a la que le decían que le iban a matar a su bebé». Además, los vecinos denuncian que entran a robar a estos establecimientos y escupen a las empleadas, a las que les dicen «de todo menos guapa».

«Ahora hay más droga que nunca. Se trata de otro tipo de sustancias diferentes a las de los años 80, pero igual de dañinas y mortíferas. Antes no había información, pero ahora sobra y la gente sigue cayendo, la preguntas es ¿por qué? Hoy quien menos te lo esperas consume» comenta. «Realmente ¿cuál es la solución? La solución es la educación desde pequeños, ahora no puedes hacer nada. Hay que incidir en la educación de los niños y estar pendiente de ellos, dándoles su espacio pero orientándolos, siempre con una mano en la espalda y que sepan que, si pasa algo, vas a estar ahí»

«A mí esta situación me da mucho miedo. Ahora en verano estoy más tranquila porque cierro por las tardes, pero tuve que coger un garaje justo en frente de mi negocio porque no podía vivir con esa tensión», comenta la propietaria de un local de la zona. «El otro día le empezaron a quitar las tapas a la gente de la terraza del bar y hubo una gran pelea. De hecho, el dueño salió a pegarles pero le paramos, aquí cualquier día va a haber una desgracia», exclama.Por otro lado, una pontevedresa relaciona estas conductas violentas con el consumo de droga.

Repercusión negativa en el negocio local

Asimismo, otra comerciante critica la limpieza de las calles, pues siempre tiene que barrer las inmediaciones de su negocio «porque la zona está abandonada y hay ratas», lo que no contribuye a generar una buena imagen.

Los comerciantes denuncian que las actitudes de estas personas les están «espantando a los clientes», que cada vez van a menos por la zona. Por ello, estas molestias ocasionadas les influyen de manera negativa en sus negocios y, por tanto, en los beneficios que ingresan.«Yo me levanto a las seis de la mañana todos los días para llevar dinero a mi casa y poder vivir, y que vengan estos a joderte toda la clientela de la terraza en un momento es indignante. A veces dan ganas de darles una paliza, pero quien iría al ‘caldeiro’ sería yo. No puedes hacer nada, estás totalmente indefenso», comenta el propietario de un bar de la zona.Asimismo, esta repercusión también se extiende a varios comercios, como es el caso de una academia de inglés próxima, pues «varios padres han decidido sacar a sus hijos e hijas» de allí como consecuencia de este panorama.