Así se ve Pontevedra en el mural más viral de Internet

La globalización ha permitido que Internet se consolide como el principal vehículo para las nuevas tendencias, donde cada semana una nueva iniciativa se hace viral en todo el mundo. Los ejemplos de este calado son innumerables y entran a formar parte de un imaginario colectivo siempre en constante evolución, entre memes, vídeos y más contenido en redes sociales. Uno de estos fenómenos más recientes de la actualidad es el de la página web WPlace, que consiste en un mapa del mundo en el que cualquier usuario, a través del «pixel art» o arte digital de píxeles, puede estampar en tiempo real sus diseños en la zona que desee del globo a base de clicks con el ratón, convirtiéndose en poco más de una semana en una iniciativa colaborativa que ya ha superado el millón de visitas y el billón de píxeles coloreados.

Las reglas son sencillas en esta mezcla de Google Maps y Paint: el orbe es un lienzo compuesto por cuatro trillones de píxeles en el que cada click es un trazo y se permiten todo tipo de mensajes, excepto proclamas de odio, información personal o contenidos inapropiados. Además, la propia plataforma fomenta que se establezcan alianzas, donde varios usuarios colaboren para hacer dibujos de gran tamaño sobre el mapa. Incluso se permite pintar sobre zonas ya esbozadas por otros usuarios, siempre que el nuevo trabajo no oculte y emborrone al anterior.

Aunque por todo el mapamundi imperan los diseños de videojuegos, anime, manga y diferentes elementos propios de la cultura en Internet, en el caso de la ciudad de Pontevedra, son múltiples los dibujos con vínculos a la ciudad que se pueden hallar si se dirige el cursor del mapa hacia la Boa Vila.

Desde banderas de Palestina, varios Pokémons y el escudo del Pontevedra Club de Fútbol (con una mención a AG7, el capitán del equipo granate, Álex González) hasta alusiones a expresiones típicas de la ciudad como PTV, los toros o el SEK, pasando por una referencia del cartel En negro contra las violencias, en alusión a la acción colectiva de sensibilización para erradicar la violencia machista que nació en 2015 en Santiago de Compostela.

El juego creado por el brasileño-japonés Murilo Matsubara también incluye en la zona de Pontevedra, a través de las aportaciones de sus usuarios, el clásico diseño informativo del Camiño de Santiago, con la concha amarilla sobre fondo azul, así como un cartel de píxeles en recuerdo al Liceo Mutante, la sala cultural autogestionada que operó desde Mollavao entre 2011 y 2022 para ofrecer conciertos y todo tipo de actividades sociales desde una perspectiva alternativa.

Además del detalle más local, WPlace también deja escenas en pro del activismo más reivindicativo actualmente, con decenas de miles de corazones y consignas de “Palestina libre” en la zona del mapa en la que figura la franja de Gaza y Cisjordania.

Un crisol de dibujos anónimos que seguirá aumentando exponencialmente con el paso de los días y que deja en ciudades como Pontevedra una nueva forma, la más actualizada posible, de rendir homenaje a los referentes y símbolos de su historia más reciente.