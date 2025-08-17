Tracas por el paladín contra la peste
Las tradicional quema de las madamitas corona la fiesta en honor a San Roque
S. R.
Un 12% de la población de Pontevedra, según la estimación de los historiadores, falleció como consecuencia de la peste negra en el siglo XVI, que durante ese periodo histórico fue prácticamente endémica en toda Europa. La epidemia, con brotes en distintos años, provocó un caos social: hambre, aislamiento de los contagiados, prohibición de la entrada a los procedentes de zonas infectadas, tapiados de casas de las familias afectadas...Y significó una total ruptura de los lazos de solidaridad humana y familiar. En este escenario, los pontevedreses se encomendaron a San Sebastián y San Roque, al que dedicaron una capilla cercana a un hospital en la desembocadura del río Gafos en el que se trataba a los que presentaban síntomas.
Son algunos de los acontecimientos del pasado pontevedrés que se rememoran cada año coincidiendo con la festividad de San Roque. Tras la celebración, el día antes, de la Asunción de la Virgen, la basílica de Santa María volvió a ser el escenario religioso central de la jornada.
Se ofició una misa solemne, a la que siguió la procesión hasta la capilla de San Roque, en donde participaron numerosos fieles. Tras recogerse el santo en la capilla, dio comienzo la quema de las tradicionales madamitas, figuras de alambre y papel rellenas de pólvora cuyos estallidos y giros convocaron, un año más, a numerosos fieles, vecinos y turistas a unos metros de las atracciones, tómbolas y carruseles de la «semana grande», en donde no pocas familias continuaron posteriormente la fiesta.
