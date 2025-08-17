Sanxenxo se rinde a Guitarricadelafuente

Guitarricadelafuente cautivó al público del festival Costa Feira de Sanxenxo con temas de su segundo álbum ‘Spanish Leather’. El concierto contó con dos invitados que abrieron la noche, Pau y Pavlenha.

La noche la abrió el cantante, productor y compositor barcelonés Pau Vehí, se presentó en el escenario de Costa Feira solo con su guitarra y un ordenador del que iba disparando las bases de sus canciones. Luego se le pudo ver como guitarra de Guitarricadelafuente.

Actuación de Pau / Pablo Tuche

En la música de Pau Vehí conviven el sonido de las guitarras, pero también la electrónica sofisticada, buscando siempre un acabado vanguardista en sus canciones. Como productor, ha trabajado para artistas de renombre de nuestra escena como Nathy Peluso o Rojuu.

El segundo grupo en subirse al escenario fue Pavlenha, nombre artístico de Pablo López, el ponferradino animó al público de Costa Feira con las canciones que le han acompañado durante estos años de carrera.

Su carrera musical despegó en 2020, cuando empezó a subir vídeos a Instagram tocando canciones propias y versiones de otros artistas. Su estilo se caracteriza por fusionar el pop rock alternativo con influencias de la escena indie argentina y las melodías pop españolas. Sus letras hablan de amor, desamor, nostalgia y esperanza con un tono íntimo y personal.

Pavlenha / Pablo Tuche

El cantautor Álvaro Lafuente Calvo, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, hizo una actuación llena de sensibilidad y autenticidad en el escenario principal del Festival Costa Feira, en su único concierto en Galicia en este verano. Su repertorio incluyó canciones de su último trabajo discográfico, ‘Spanish Leather’, que muestra una evolución en su estilo, manteniendo su toque distintivo entre el folclore y la música urbana.

Actuación de Gutarricadelafuente / Pablo Tuche

Guitarrica interpreto 19 canciones haciendo un repaso por su discografía con temas como “Guantanamera”, “Full time papi” o “Futuros amantes” y “Quien teme a la máquina” de su último disco “Spanish Leather".

El concierto terminó con los temas “Sixtinain” y “Tramuntana” cerrando una de las mejores noches de Costa Feira.