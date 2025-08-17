Portonovo, en plenas fiestas, celebró ayer el día de San Roque con el tradicional encuentro de imágenes y el habitual espectáculo pirotécnico desde la playa de Baltar. Hoy domingo, día del Carmen, se retomarla carrera popular III Memorial Rafael González ‘Michu’. Tras las celebraciones litúrgicas en honor a la Virgen del Carmen llegará la verbena con Pili Pampín y Panorama. El Día do Can será el próximo lunes. La actividad festiva continuará con música y los juegos populares, para todas las edades, como el Pau de sebo, la carrera de botes o manzanas flotantes. A las 20.00 horas se celebrará el desfile de disfraces de perros y el broche final lo pondrá Kubo y la Ocaband.

San Roque en Portonovo: ayer, el Encuentro, hoy carrera popular