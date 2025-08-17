La presencia de toxinas obliga al cierre cautelar al marisqueo de casi toda la ría

En medio de un verano que no cumple las expectativas en materia de capturas y no compensa la caída de ingresos que arrastra desde hace meses, el sector marisquero de la ría se encuentra ahora con otro obstáculo: el cierre cautelar, por presencia de toxinas, de la mayor parte de los bancos de almeja en los que operan las cofradías de Lourizán, Raxó y San Telmo.

El Intecmar decretó el viernes la clausura de todo el fondo de la ría, desde A Granxa (Sanxenxo) y Aguete (Marín) hasta A Barca, a las puertas de Pontevedra, por la presencia de biotoxina amnésica. Estas zonas se unen a los cierres también aplicados en la ría de Vigo, en concreto en el entorno de Cíes y en Baiona. Además, tampoco se puede trabajar desde el pasado martes en dos de los tres polígonos de batea de mejillón situados en el litoral de Poio.

Ya ese día, los resultados confirmaban un aumento de dinoflagelados del género «Dinophysis», Entre los dinoflagelados causantes de esa toxina diarreica (DSP, por las siglas de Diarrhetic Shellfish Poison), está el «Dinophysis acuminata», que es el más habitual en Galicia. Pero también el «Dinophysis caudata» y el «Dinophysis acuta». Y resulta que los tres se hacen notar en las rías de Pontevedra y Vigo.

Tanto es así que el «Informe técnico sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar» emitido el día 12 por el Intecmar daba cuenta de incremento de «Dinophysis» en las estaciones de medición de Moaña, Rande, Baiona, Boca Norte y Boca Sur, en la ría de Vigo, así como en las de Combarro, Bueu, Raxó, Boca Sur, Tambo, Aldán Interior, Cabalo de Bueu y Festiñazo, en la ría de Pontevedra.

En cuanto a la toxina amnésica (ASP, por las siglas de Amnesic Shellfish Poison), está provocada por especies del género «Pseudo-nitzschia», que son, precisamente, las que arrojan resultados al alza en las estaciones viguesas de Liméns, Boca Sur, Boca Norte, Samil, Baiona y Estación Fija. Igual sucedía en las pontevedresas de Combarro, Bueu, Raxó, Tambo, Cabalo de Bueu y Festiñazo.

Además se detectó una «presencia significativa» en Baiona de los dinoflagelados «Alexandrium».