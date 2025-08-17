Poio dispone ya de una parcela para el primer parque infantil de Samieira

El Concello de Poio ya dispone de una ubicación para crear el primero parque infantil público en Samieira. La parcela escogida se encuentra en la Plaza Alfredo Romay Besada, justo al lado de la conocida Ruta dos Muíños. Se trata de un terreno colindante con una finca municipal, lo que permitirá contar con un espacio amplio y accesible para desarrollar el proyecto.

Según explica el concejal de la parroquia, Manuel Domínguez, el gobierno local llegó a un acuerdo con el propietario de la parcela, de manera que ahora el Concello «cuenta con un espacio idóneo para dar respuesta a una reclamación histórica del vecindario de Samieira, así como del entorno de Arén».

Una vez conseguidos los terrenos, el concejal explica que el siguiente paso es redactar el proyecto y buscar financiación «para que sea una realidad lo antes posible».