La playa de Silgar tendrá una nueva pasarela de acceso en 2026

La playa de Silgar sumará a partir de Semana Santa un nuevo acceso peatonal. El arenal cuenta con 8 conjuntos de escaleras dobles de 80 centímetros de ancho y dos rampas para los usuarios con movilidad reducida y carros. La actuación contempla la instalación de una rampa de madera, similar a las que ya están instaladas, que cumpla con los criterios de accesibilidad. Los trabajos incluyen el desmontaje del tramo de balaustrada de granito existente para permitir el acceso a la pasarela, así como su montaje con barandillas de acero inoxidable.

La actuación impulsada por la Concejalía de Turismo y Playas, dirigida por Juan Deza, cuenta con una ayuda de más de 47.000 euros de la Consellería do Mar a través del GALP. La superficie en la que se actuará mide 98 metros cuadrados.