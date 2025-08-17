Piscinas y mejorar la carballeira, plan a medio plazo para el paseo de A Calzada

Con el proyecto de la futura estación termal aún pendiente de ejecución, con todos los permisos sobre la mesa pero a la espera de completar la financiación después de años de trámites, el alcalde de Ponte Caldelas ya ha puesto sobre la mesa una nueva idea relacionada con el río Verdugo y el agua: crear un espacio de ocio a sus orillas, en el paseo de A Calzada, que incluya piscinas y aparcamientos.

Está previsto crear zonas para aparcar. | FdV

Este plan, que ya cuenta con algunas infografías, se programa a medio-largo plazo, no antes del próximo mandato, a partir de 2027 ya que hasta la fecha apenas se dispone de esas recreaciones.

Según ha explicado el propio Díaz en las redes sociales, el complejo contaría con «piscinas municipales con vestuarios, aparcamientos con zonas de sombra y una carballeira acondicionada con mesas».

Pero también reconoce que todavía quedan muchos pasos por dar. Entre ellos, cita la conclusión del propio proyecto técnico, iniciar el proceso de expropiación de los terrenos necesarios y conseguir los fondos.