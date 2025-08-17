O día dos mártires galegos
Os participantes no Día da Galiza Mártir reivindican memoria, xustiza e reparación
Enriqueta Otero Farto, presidenta da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica de Marín, recibe o Premio Galiza Mártir
As Fundacións Alexandre Bóveda e Castelao, os Concellos de Poio e Pontevedra, a Xunta e tamén formación políticas como o BNG ou o Partido Galeguista e centros galegos de cidades como Bos Aires ou Montevideu sumaronse este domingo ao acto central do Día da Galiza Mártir. Perante ao memorial adicado a Alexandre Bóveda na Caeira, a uns metros onde foi fusilado no 1936, os participantes reinvindicaron memoria, xustiza e reparación.
A concelleira de Cultura de Poio, Natalia Sabarís, exerceu esta mañá de anfitrioa da ceremonia que encarna en Bóveda cada 17 de agosto, no cabodano da súa execución, a tódolos homes e mulleres que foron represaliados tras do golpe militar. Os asesinos, lembrou a edil na benvida ao acto, “querían deixar viuvas e orfos” e hoxe “os galegos sentímonos cada vez máis prole de Alexandre” e herdeiros de valores como o seu talento, imaxinación e honestidade. Citando a Castelao, suliñou que o espírito do galeguista “non figura na Santa Compaña dos inmortis, porque non pertenece á historia senón á tradición, en arume de lenda. Bóveda terá de ser nun mañá próximo ou lonxano a bandeira da nosa redención”.
O alcalde de Poio, Ángel Moldes, e os seus homólogos de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, e Marín, María Ramallo, o secretario xeral da Lingua, Valentín García, ou a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, foron algúns dos asistentes ao acto, que convocou tamén a representantes de distintas asociacións culturais galegas e que se sumou á homenaxe a Amalia Álvarez que se celebrou na Boa Vila no parque que leva o seu nome.
A concelleira, coma momentos despois Amalia Bóveda, filla do homenaxeado e presidenta de honra da Fundación Bóveda, lembraron ao artista, ilustrador e escritor Carlos Taboada, finado o pasado mércores, e o mural que ilustrou en Redondela no CEIP Bóveda, facilitando que os nenos coñezan o exemplo e legado do mártir galego.
Miguel Anxo Seixas, presidente da Fundación Castelao, foi o primeiro en intervir para incidir en que a inxustiza corríxese con cultura e solidaridade e Bóveda “loitou contra inxustiza”, quixo enriquecer ao seu país, “pero a inxustiza duns poucos acabou coa súa vida”. Actos coma o de esta mañá “no que o temos presente é a maneira de que siga connosco para sempre”, sinalou.
David Otero, presidente da Fundación Alexandre Bóveda, agradeceu que “polas vosas vontades populares, que non aínda as dos que nos gobernan, converxemos neste espazo memorial e dignidade” para lembrar colectivamente aos nosos mártires ao pe do 89 aniversario do asesinato de Bóveda. Expresou o “desexo de darlles visibilidade, na nosa arela de convivencia, reparación e restauración. Non basta reconstruir a memoria por conta de cada que, antes ben, quixésemos sentir o deber e acariñar sensibilidade, a man solidaria, política, das nosas instucións e gobernos e así, como unha misma voz, escoitar deles: Imos con vós. Por agora non”.
“Hoxe é día dos nosos mártires”, engadiu, “foron protagonistas da loita entregada e firme pola liberdade, executados en nomes de Franco e España”, asesinados logo de xuizos farsa e decisións ilexítimas. “Recordémolo ben: non podemos nin debemos ser neutrais, con eles, mártires, afirmamos as nosas responsabilidades a prol da nosa loita antifascista. Por eso tamén recoñecemos a memoria e a Enriqueta Otero”, galardoada este ano co premio Galicia Mártir.
Encarnou en Amalia Álvarez, compañeira de Bóveda “a todas as mulleres que sufriron as inxustizas do funeralísimo e demáis caste”.
O presidente da Fundación Alexandre Bóveda insistiu en que “hai que mover e remover o pasado, as feridas teñen que pecharse pois o terror foi inmedible, a crueldade foi inigualable… As cunetas, montes e cantís están cheos de asaninados. E quen pagou por iso? E as responsabilidades?” preguntouse, “a maioría culpable foise feliz e compensaronnos cunha inmaculada transición. Así, hai moito sufrimento acumulado… E ollo cos dos relatos de parte, co aquel de que os outros tamén fixeron, eso instálase no infame. Eso é argumento para falsificar a historia e a memoria”.
No día nacional memorial, apuntou a Bóveda coma un referente común para pedir xustiza, paz e dicir verdades incómodas. “Acaso as vítimas son as que teñen que olvidar? Para cando o xuizo contra os crimes do réxime?... A memoria conserva, garda, mostra, pois se algo non se ve non existe… As xeracións que non viviron esas experiencias deben estar ao corrente dese pasado, o cal, seno escuro, pertenece á nosa historia”.
Enriqueta Otero Farto, máis coñecida como Enriqueta Molas en honra ao segundo apelido de seu pai, preside dende o ano 2007 a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica de Marín. A premio Galicia Mártir 2025 tomou a palabra para lembrar que a finais dos anos 80 “van desaparecendo os vellos republicanos que foran testemuños da represión, entre eles meu pai”. A súa estadía no lazareto de San Simón conlevaba unha condea de 30 anos” que repercutía na súa vida cotiá.
A premiada fixo memoria de que seu paí tiña nun lugar prefernte o laúde do lazareto e a caixa que lle fixo un compañeiro de prisión, ante se recoñecer que esas vivencias “levaronme a non deixar esquecer”. Lembou a primeira homenaxe no 1977 ao alcalde marinense Blanco, tamén asesinado, ao que asistiu a viuva, fixos e netos, “un dos primeiros actos da memoria”, aos que seguirían moito despois, no 2006, o Ano da Memoria, que supuxo “un gran impulso” á recuperación da historia das vítimas, o sinalamento de lugares da memoria etc.
“Este acto neste presente aínda manca”, recoñeceu Amalia Bóveda, “porque despois de décadas de reivindicación dos nosos dereitos, dos dereitos humanos, aínda non se cumple. Manca a quen podía facelo e non quixo, manca a quen decindo que o fixo minte, manca a quen aínda lle proe a memoria que se quixo silenciar, manca a quen non pudo coa nosa resistencia e ética. A resistencia e un patrimonio exclusivo noso”
O director xeral da Lingua, pola súa banda, sinalou a Boveda, Camilo Díaz Valiño ou a Blanco Torres como exemplos dos que pagaron o seu patrioismo “co máis precioso” e afirmou que “a restitución debe ter consistencia no tempo, non podemos seguir construindo a historia sen lembralos”. Sinalou tamén algún dos fitos do galleguista, como impulsar a Caixa de Pontevedra, ser un activista cultural e, especialmente, o artífice central do Estatuto.
Referiuse á inmortal resposta de Bóveda no xuizo farsa no que foi condeado é a carta na que afirmou que “eu perdoo e vós debedes perdoar tamén” antes de facer votos pola “concordia” e a unión, seguindo o exemplo de que soñou “unha Galicia máis forte, xusta e grande”.
“Manca asistir en pleno Ano Castelao a esta celebración, aínda hoxe negada institucionalmente pola Xunta e o Parlamento galego”, criticou a filla de Bóveda, unha afirmación que rubricaron os aplausos dos asistentes.
Pechou o acto o alcalde de Poio, que lembrou que hoxe citaronse na Caeira “persoas e autoridades con distintas ideoloxías”, e avanzou que o vindeiro ano o Día da Galiza Mártir será festivo neste concello, despois dun acordó unánime do pleno “que transmite e representa o que é a figura de Bóveda”, á que sinalou como “patrimonio de todos"
A memoria de Castelao e Bóveda é “un patrimonio que non cumple protexer, valorizar ou orzamentar”, manifestou, un patrimonio valioso “que tan ben comprendía Carlos Taboada. Manca a súa presa por espertar e pintar historias cos bos e valiosos. Botaremos moito de menos compartir os seus ledos pinceis, debuxando tanta vida e memoria”.
Pechou o acto o alcalde de Poio, que lembrou que hoxe citaronse na Caeira “persoas e autoridades con distintas ideoloxías”. Ángel Moldes avanzou que o vindeiro ano o Día da Galiza Mártir será festivo neste concello, despois dun acordó unánime do pleno “que transmite e representa o que é a figura de Bóveda”, á que sinalou como “patrimonio de todos”. Afirmou que “Castelao, Bóeda ou Rosalía non son patrimonio dun partido ou persona, son patrimonio de todos os galegos”.
Co xesto de declarar a xornada festivo, “estamos transmitindo que a figura de Bóveda debe ser honrada dende o respeto” e que “ninguen debe ser sinalado por pensar distinto”, afirmou Manuel Moldes.
O presidente da Fundación Alexandre Bóveda fixo entrega a Enriqueta Farto do premio Galicia Mártir, antes de que o monumento erixido por suscripción popular ao galeguista se inzase de flores ofrendadas polo Partido Galeguista, O BNG, a Asociación Memoria historia de Marín, o Patronato de Cultura de Montvideo, as fundacións Castelao e Bóveda, as institución etc, e de que a Escola de Música Tradicional de Poio interpretase o himno galego.
