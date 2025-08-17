A novena quenda leva hoxe 140 nenos ao campamento da Lanzada
Os campamentos da Lanzada da Deputación de Pontevedra reunenbn na súa novena quenda a partir de hoxe e durante seis días,a 140 nenos de trinta concellos da provincia, entre eles de Caldas de Reis (2), Cerdedo–Cotobade (1), Marín, Poio (2), Pontevedra (28), Portas (1), Sanxenxo (2) e Vilaboa (1). As quendas rematan o 6 de setembro.
