Josefina Amoedo pasea en calesa por Vilaboa el día de su centenario
Josefina Amoedo Fernández, vecina de Acuña, en Vilaboa, cumplió ayer cien años y su familia le preparó una gran sorpresa: pasear en calesa de caballos por su parroquia. A la fiesta se sumó el alcalde, César Poza, que entregó a la centenaria unos regalos
