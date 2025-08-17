Josefina Amoedo pasea en calesa por Vilaboa el día de su centenario

Poza con Josefina. | FdV

Josefina Amoedo Fernández, vecina de Acuña, en Vilaboa, cumplió ayer cien años y su familia le preparó una gran sorpresa: pasear en calesa de caballos por su parroquia. A la fiesta se sumó el alcalde, César Poza, que entregó a la centenaria unos regalos

