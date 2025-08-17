Interior afronta una reforma de la Comisaría en pleno debate sobre la conveniencia de una nueva sede

Desde hace meses, los sindicatos policiales e incluso la Subdelegación del Gobierno consideran que la actual Comisaría Provincial de Policía de Pontevedra de la calle Joaquín Costa se ha quedado obsoleta y cada vez es más conveniente disponer de otra en una nueva ubicación. De hecho, los técnicos del Ministerio del Interior ya analizaron las opciones de la actual Casa do Mar de Mollavao, de titularidad estatal, una vez que el Sergas abandone ese inmueble y traslade sus servicios sanitarios al Gran Montecelo.

Sala de espera de la oficina de denuncias. | FdV

Sin embargo, parece que este posible traslado aún está lejos y el ministerio ha optado por acometer una reforma en profundidad de la actual Comisaría, en especial en su planta baja, donde se ubica la oficina de denuncias. Para ello, ha adjudicado ya a la empresa Citania un ambicioso proyecto de 1,1 millones de euros.

Vial de acceso desde Joaquín Costa. | FdV

Según el documento de adjudicación, se proyectan «obras de reforma en el edificio existente, mejorando los servicios de uso público en planta baja y sus accesos y comunicaciones con planta primera». También habrá «actuaciones puntuales de pequeña entidad en estancias existentes de plantas superiores, la mejora energética de la envolvente con intervenciones en los patios interiores mediante sustitución de carpinterías y en la fachada trasera». Además, se instalará una «nueva marquesina para protección de los vehículos en el aparcamiento exterior y la sustitución de la caldera actual con cambio de suministro a gas natural».

El objetivo es lograr «la reorganización y actualización de las zonas de acceso y servicios públicos en planta baja y primera, la mejora en las comunicaciones entre dichas plantas para la distinción de los accesos públicos o privados, la rehabilitación de las fachadas de patios interiores y posterior». La reforma se centra así en las dependencias abiertas a los ciudadanos, ya que «los servicios públicos se desarrollan únicamente en planta baja y primera, siendo las restantes plantas para uso interno del cuerpo».

Una de las principales novedades es que está previsto «suprimir el acceso interior de vehículos con elevación de su cota actual a forjado de planta baja, desnivel que se resolverá a través de una rampa adaptada ubicada en el acceso exterior a la fachada principal». Se añade que «la ganancia de dicho espacio permite la redistribución del área dedicada a atención al público, creando un vestíbulo de entrada donde su ubica el control de accesos y permite la atención y posterior distribución de los usuarios a las dependencias precisadas». Está previsto mantener el uso ODAS (Oficina de Denuncias y atención al Ciudadano) en la planta baja con incremento de superficies de oficinas y sala de espera. Se reforma íntegramente la fachada principal en dicha zona para ganancia de iluminación natural de los espacios». También «se crean estancias de uso de almacén en la zona privada con comunicación con garaje interior a través de vestíbulo de independencia y se integra en la distribución el hall de acceso a la planta primera, dotándolo de un elevador accesible para uso público». El plazo de ejecución de todas estas obras es de nueve meses.

Por tanto, todo apunta a que antes del verano de 2026 no habrá decisiones en firme sobre la búsqueda de otros emplazamientos.

En mayo pasado, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada afirmaba que «Pontevedra necesita una Comisaría Provincial nueva y operativa cuanto antes. Es una prioridad en Galicia y en España». Recordaba los trámites realizados al respecto hasta entonces: «Es la primera vez en la historia que se ha seleccionado un solar, que es la actual Casa do Mar, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y, por primera vez, han venido a visitar las instalaciones responsables operativos de la Policía Nacional (en 2024). Se ha pedido información urbanística al Concello y el Servicio Central de Arquitectura (dependiente del Ministerio del Interior) está recopilando información. Esperemos que pronto encargue el proyecto».

El subdelegado del Gobierno aseguraba también que «el comisario está muy interesado y está encima de este tema». Respecto a este asunto, el alcalde, Miguel Fernández Lores, también se pronunció en alguna ocasión. «Creo que desde el primer momento saben que la Policía Nacional está mal ubicada y sin aparcamiento. Llevo años al frente del Consistorio y nunca, ninguno antes me dijo que era necesaria una nueva Comisaría hasta ahora».