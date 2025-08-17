Heráldico ya está en casa

«Se está recuperando muy bien», explica el ganadero y también veterinario Victorino Martín, que fue el primero en tratar a Heráldico instantes después de llegar a los corrales. «Lo curamos en la misma plaza de toros, nada más acabar la corrida», y después lo embarcaron de inmediato para llevarlo de vuelta al campo de Cáceres donde se crió.

«Ya está en la finca», señala el ganadero, y se encuentra «fenomenal». El animal reposa en estos momentos en un cercado de la explotación de Victorino Marín, y durante las próximas semanas se le realizarán curas frecuentes para que cicatricen sus heridas y evitar las posibles infecciones.

¿No se lo cuida en una cuadra? Al ganadero le sorprende la pregunta. «No», aclara, «sería peor. Por su carácter, si lo metes en un espacio reducido sufriría más», lo que retrasaría, si no directamente impediría, su curación.

Un toro bravo «no conoce la cuadra», explica el profesional. Estas reses «están en libertad desde que nacen. Las vacas paren en libertad y viven en libertad», al igual que sus terneros. Así, Heráldico ha disfrutado desde su nacimiento en diciembre de 2020 de enormes espacios en los que correr y pastar. Las Tiesas y Monteviejo son grandes fincas, reconoce su propietario, «que casi podríamos llamar privilegiadas».

La res «se ha criado en la margen derecha del río Tajo, entre encinas y acebuches y completamente libre», detalla, «por eso si se lo mete en una cuadra, se muere, no puede estar encerrado».

Victorino Martín y su hija, también veterinaria, se encargan personalmente del tratamiento. Heráldico es el toro número 20 indultado en la ya larga historia de esta ganadería emblemática de la cabaña brava española, y todos se han recuperado satisfactoriamente.

«Lo atendemos nosotros», señala, y se le hace un seguimiento puntual, con «curas frecuentes, medicación» y reposo. Cuando se recupere, «se le dará el alta y después se le buscará un lote especial, aquellas vacas que le puedan ir mejor por sus características».

Y es que el indulto del toro busca precisamente garantizar el destino de la res como semental, a fin de preservar su carácter, raza y casta.

El perdón, que solicitó masivamente la afición y que concedió la presidencia, rubricó una tarde en la que los astados de la divisa azul y encarnada deslumbraron en la plaza de Pontevedra. Victorino Martín (que, por cierto, tendrá que reintegrar a la empresa de la plaza el dinero pagado por Heráldico, tal y como establece el reglamento) no oculta su satisfacción por el éxito apabullante de sus toros. De haber acertado más los toreros con la espada, «pudieron haberse cortado 10 orejas y un rabo. Fue una corrida completamente triunfal» con la que la ganadería regresaba al coso de San Roque tras trece años de ausencia.

«La gente se lo pasó en grande, estamos muy contentos», resume el ganadero, orgulloso de que «un indulto no se produce todos los días. Y menos uno con esa categoría, con la autenticidad, la transmisión, la importancia y la duración que tuvo el toro».

Heráldico es el último éxito en «un año muy importante, que es el resultado del esfuerzo y del trabajo, no solo el mío, sino de mi familia y de todo el equipo, que ama al toro bravo, que vive por y para él, que se esmera y que no escatima esfuerzos para cuidar a las reses», una atención de la que ahora disfrutará por vida nuestro protagonista, tatuado con cicatrices que testimonian lucha, dolor, resistencia y nobleza.